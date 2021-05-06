https://ria.ru/20210506/vypiski-1731277770.html

В России выписали 7788 человек после COVID-19 за сутки

В России выписали 7788 человек после COVID-19 за сутки

За сутки в РФ выписаны 7 788 человек после COVID-19, за все время - 4 472 338, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 06.05.2021

2021-05-06T11:06

2021-05-06T11:06

2021-05-06T11:06

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729070381_0:248:3200:2048_1920x0_80_0_0_795c2003fff7b2760336b15035e61e0c.jpg

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 7 788 человек после COVID-19, за все время - 4 472 338, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 7 788 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 472 338", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 2056, Санкт-Петербурге - 881, Подмосковье - 446.

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург