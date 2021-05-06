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В России выписали 7788 человек после COVID-19 за сутки
В России выписали 7788 человек после COVID-19 за сутки
За сутки в РФ выписаны 7 788 человек после COVID-19, за все время - 4 472 338, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T11:06
2021-05-06T11:06
2021-05-06T11:06
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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санкт-петербург
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 7 788 человек после COVID-19, за все время - 4 472 338, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 7 788 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 472 338", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 2056, Санкт-Петербурге - 881, Подмосковье - 446.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург