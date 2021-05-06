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ВСК продолжила специальный проект "Слово Победителям"
ВСК продолжила специальный проект "Слово Победителям"
Ко Дню Победы Страховой Дом ВСК продолжил специальный проект "Слово Победителям". Читателям стали доступны десятки новых воспоминаний участников Великой... РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T13:48
2021-05-06T16:10
россия
страхование
пресс-релизы
день победы
вск
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МОСКВА, 6 мая – Пресс-служба Страхового Дома ВСК. Ко Дню Победы Страховой Дом ВСК продолжил специальный проект "Слово Победителям". Читателям стали доступны десятки новых воспоминаний участников Великой Отечественной войны, которые нельзя найти в учебниках истории."Слово Победителям" - специальный проект онлайн-журнала ВСК "ВыИскали" с воспоминаниями ветеранов. На страницах проекта отражены фронтовые истории, наполненные эмоциями рассказчика – ветерана войны. Каждый эпизод - это маленький фрагмент войны, историческая вспышка, которая хранится в памяти участника тех событий.Десятки жизненных событий прошлых лет, яркие фотографии и интерактивные карты боевого пути каждого ветерана дополнили проект в этом году. Формат журнала позволяет делиться историями героев в социальных сетях и мессенджерах.Проект "Слово Победителям" - это вклад ВСК в дело сохранения памяти о событиях и героях Великой Отечественной войны. О событиях, которые живут в памяти народа, и не могут быть забыты. "День Победы – это особый праздник для каждого не только в России, но и во многих странах по всему миру. Наша задача и наш долг – чтить память о событиях того времени. Помнить и уважать тех, кто самоотверженностью, смелостью и героизмом обеспечил эту Победу для страны, для нас с вами, для будущих поколений. "Слово Победителям" - это наш вклад в сохранение наследия нашей Родины, та небольшая дань ныне живущим ветеранам за их подвиг и отвагу. Это истории участников войны, о которых не прочитаешь в книгах. На протяжении многих лет мы оказываем поддержку семьям защитников Отечества и ветеранам. Как социально ответственная компания мы будем и дальше содействовать бережному сохранению светлой памяти о павших в Великой Отечественной войне и заботе о тех, кто сражался за мир, и служит нам примером", - сказал председатель Совета директоров Страхового Дома ВСК Сергей Цикалюк. Социальный проект "Слово Победителям" был запущен в 2020 году в онлайн-журнале ВСК "ВыИскали" при поддержке журнала "Пограничник" и газеты "Ветеран"."ВыИскали" - онлайн-журнал страхового Дома ВСК о путешествиях, хобби и ежедневных открытиях. На страницах издания размещены вдохновляющие истории, подробные инструкции, вовлекающие тесты и другие материалы. В 2020 году издание посетило более 1,3 миллиона пользователей.Страховой Дом ВСК работает с 1992 года и является универсальной страховой компанией, предоставляющей услуги физическим и юридическим лицам на всей территории России. Компания стабильно входит в ТОП-10 страховщиков страны по сборам. На сегодняшний день более 30 млн человек и 500 тысяч организаций воспользовались продуктами и услугами ВСК. Региональная сеть компании насчитывает свыше 500 офисов во всех субъектах России. Надежность и финансовая устойчивость компании подтверждены рейтингами ведущих российских и международных рейтинговых агентств: "ruAA" – по версии рейтингового агентства "Эксперт РА", АА(RU) – по версии АКРА и "BB" – по международной шкале Fitch Ratings. Сайт – www.vsk.ru.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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россия, страхование, пресс-релизы, день победы, вск

ВСК продолжила специальный проект "Слово Победителям"

13:48 06.05.2021 (обновлено: 16:10 06.05.2021)
 
© РИА Новости / Александр КряжевЮбилейная медаль "75 лет Победы в Великой Отечественной войне"
Юбилейная медаль 75 лет Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая – Пресс-служба Страхового Дома ВСК. Ко Дню Победы Страховой Дом ВСК продолжил специальный проект "Слово Победителям". Читателям стали доступны десятки новых воспоминаний участников Великой Отечественной войны, которые нельзя найти в учебниках истории.
"Слово Победителям" - специальный проект онлайн-журнала ВСК "ВыИскали" с воспоминаниями ветеранов. На страницах проекта отражены фронтовые истории, наполненные эмоциями рассказчика – ветерана войны. Каждый эпизод - это маленький фрагмент войны, историческая вспышка, которая хранится в памяти участника тех событий.
Десятки жизненных событий прошлых лет, яркие фотографии и интерактивные карты боевого пути каждого ветерана дополнили проект в этом году. Формат журнала позволяет делиться историями героев в социальных сетях и мессенджерах.
Проект "Слово Победителям" - это вклад ВСК в дело сохранения памяти о событиях и героях Великой Отечественной войны. О событиях, которые живут в памяти народа, и не могут быть забыты.
"День Победы – это особый праздник для каждого не только в России, но и во многих странах по всему миру. Наша задача и наш долг – чтить память о событиях того времени. Помнить и уважать тех, кто самоотверженностью, смелостью и героизмом обеспечил эту Победу для страны, для нас с вами, для будущих поколений. "Слово Победителям" - это наш вклад в сохранение наследия нашей Родины, та небольшая дань ныне живущим ветеранам за их подвиг и отвагу. Это истории участников войны, о которых не прочитаешь в книгах. На протяжении многих лет мы оказываем поддержку семьям защитников Отечества и ветеранам. Как социально ответственная компания мы будем и дальше содействовать бережному сохранению светлой памяти о павших в Великой Отечественной войне и заботе о тех, кто сражался за мир, и служит нам примером", - сказал председатель Совета директоров Страхового Дома ВСК Сергей Цикалюк.
Логотип RT - РИА Новости, 1920, 05.05.2021
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RT запускает сайт с фронтовыми письмами ко Дню Победы
Социальный проект "Слово Победителям" был запущен в 2020 году в онлайн-журнале ВСК "ВыИскали" при поддержке журнала "Пограничник" и газеты "Ветеран".
"ВыИскали" - онлайн-журнал страхового Дома ВСК о путешествиях, хобби и ежедневных открытиях. На страницах издания размещены вдохновляющие истории, подробные инструкции, вовлекающие тесты и другие материалы. В 2020 году издание посетило более 1,3 миллиона пользователей.
Страховой Дом ВСК работает с 1992 года и является универсальной страховой компанией, предоставляющей услуги физическим и юридическим лицам на всей территории России. Компания стабильно входит в ТОП-10 страховщиков страны по сборам. На сегодняшний день более 30 млн человек и 500 тысяч организаций воспользовались продуктами и услугами ВСК. Региональная сеть компании насчитывает свыше 500 офисов во всех субъектах России. Надежность и финансовая устойчивость компании подтверждены рейтингами ведущих российских и международных рейтинговых агентств: "ruAA" – по версии рейтингового агентства "Эксперт РА", АА(RU) – по версии АКРА и "BB" – по международной шкале Fitch Ratings. Сайт – www.vsk.ru.
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
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