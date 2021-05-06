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https://ria.ru/20210506/vaktsina-1731305163.html
РФПИ: "Спутник Лайт" эффективна против новых штаммов коронавируса
РФПИ: "Спутник Лайт" эффективна против новых штаммов коронавируса
Вакцина "Спутник Лайт" по итогам лабораторных исследований эффективна против всех новых штаммов коронавируса, серьезных нежелательных явлений после применения... РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T15:01
2021-05-06T15:07
распространение коронавируса
вакцина "спутник лайт"
вакцинация россиян от covid-19
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
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кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Вакцина "Спутник Лайт" по итогам лабораторных исследований эффективна против всех новых штаммов коронавируса, серьезных нежелательных явлений после применения препарата не зарегистрировано, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).Ранее однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт" была зарегистрирована в России, ее эффективность составила 79,4%, что выше, чем у многих вакцин, требующих двух уколов. Препарат "Спутник Лайт" - это первый компонент вакцины "Спутник V"."Спутник Лайт" эффективен против всех новых штаммов коронавируса по итогам лабораторных исследований НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи", - заявили в фонде."Серьезных нежелательных явлений после иммунизации препаратом "Спутник Лайт" не зарегистрировано", - также говорится в сообщении."Спутник Лайт" не требует специальных условий для хранения и логистики и обладает доступной ценой менее 10 долларов. Схема применения с одним уколом позволяет в короткий срок осуществить иммунизацию большого количества людей и сбивать эпидемиологические пики.Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что "Спутник V" остается основным инструментом для вакцинации в России, однокомпонентный "Спутник Лайт" будет экспортироваться за рубеж.
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вакцина "спутник лайт", вакцинация россиян от covid-19, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, общество

РФПИ: "Спутник Лайт" эффективна против новых штаммов коронавируса

15:01 06.05.2021 (обновлено: 15:07 06.05.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи / Перейти в фотобанкУпаковка однокомпонентной вакцины от COVID-19 "Спутник Лайт"
Упаковка однокомпонентной вакцины от COVID-19 Спутник Лайт - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
© РИА Новости / Пресс-служба НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Вакцина "Спутник Лайт" по итогам лабораторных исследований эффективна против всех новых штаммов коронавируса, серьезных нежелательных явлений после применения препарата не зарегистрировано, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
Ранее однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт" была зарегистрирована в России, ее эффективность составила 79,4%, что выше, чем у многих вакцин, требующих двух уколов. Препарат "Спутник Лайт" - это первый компонент вакцины "Спутник V".
Упаковка однокомпонентной вакцины от COVID-19 Спутник Лайт - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
15:00Распространение коронавируса
В России зарегистрировали однокомпонентную вакцину "Спутник Лайт"
"Спутник Лайт" эффективен против всех новых штаммов коронавируса по итогам лабораторных исследований НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи", - заявили в фонде.
"Серьезных нежелательных явлений после иммунизации препаратом "Спутник Лайт" не зарегистрировано", - также говорится в сообщении.
"Спутник Лайт" не требует специальных условий для хранения и логистики и обладает доступной ценой менее 10 долларов. Схема применения с одним уколом позволяет в короткий срок осуществить иммунизацию большого количества людей и сбивать эпидемиологические пики.
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что "Спутник V" остается основным инструментом для вакцинации в России, однокомпонентный "Спутник Лайт" будет экспортироваться за рубеж.
 
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