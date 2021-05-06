https://ria.ru/20210506/vaktsina-1731305163.html

РФПИ: "Спутник Лайт" эффективна против новых штаммов коронавируса

РФПИ: "Спутник Лайт" эффективна против новых штаммов коронавируса

Вакцина "Спутник Лайт" по итогам лабораторных исследований эффективна против всех новых штаммов коронавируса, серьезных нежелательных явлений после применения... РИА Новости, 06.05.2021

2021-05-06T15:01

2021-05-06T15:01

2021-05-06T15:07

распространение коронавируса

вакцина "спутник лайт"

вакцинация россиян от covid-19

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600742759_0:447:2730:1983_1920x0_80_0_0_c7feaab084d5b15e9567420a3136ebea.jpg

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Вакцина "Спутник Лайт" по итогам лабораторных исследований эффективна против всех новых штаммов коронавируса, серьезных нежелательных явлений после применения препарата не зарегистрировано, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).Ранее однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт" была зарегистрирована в России, ее эффективность составила 79,4%, что выше, чем у многих вакцин, требующих двух уколов. Препарат "Спутник Лайт" - это первый компонент вакцины "Спутник V"."Спутник Лайт" эффективен против всех новых штаммов коронавируса по итогам лабораторных исследований НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи", - заявили в фонде."Серьезных нежелательных явлений после иммунизации препаратом "Спутник Лайт" не зарегистрировано", - также говорится в сообщении."Спутник Лайт" не требует специальных условий для хранения и логистики и обладает доступной ценой менее 10 долларов. Схема применения с одним уколом позволяет в короткий срок осуществить иммунизацию большого количества людей и сбивать эпидемиологические пики.Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что "Спутник V" остается основным инструментом для вакцинации в России, однокомпонентный "Спутник Лайт" будет экспортироваться за рубеж.

https://ria.ru/20210506/vaktsina-1731304982.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник лайт", вакцинация россиян от covid-19, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, общество