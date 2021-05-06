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Критерии признания вакцины Moderna лучшей непонятны, заявил инфекционист
Критерии признания вакцины Moderna лучшей непонятны, заявил инфекционист
Критерии, по которым Всемирный конгресс вакцин признал вакцину от коронавируса компании Moderna лучшей, непонятны, это просто утверждение, заявил РИА Новости... РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T10:48
2021-05-06T10:58
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Критерии, по которым Всемирный конгресс вакцин признал вакцину от коронавируса компании Moderna лучшей, непонятны, это просто утверждение, заявил РИА Новости доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский, допустив, что решение может быть политически или экономически мотивированным.Ранее разработка американской компании Moderna и Национального института здоровья США обошла российский "Спутник V" и была признана лучшей вакциной от COVID-19 на проходящем онлайн Всемирном конгрессе вакцин. Параметры, по которым отбирались финалисты и победитель, не уточняются."Если бы были приведены чёткие критерии, сравнительная характеристика вакцин, по какому-то статистическому показателю вакцина Moderna показывала бы более лучшие результаты по сравнению с другими, тогда можно было бы говорить о каком-то анализе", - заявил Вознесенский.В данном случае, по словам эксперта, критерии, по которым конгресс признал вакцину Moderna более успешной, непонятны. "Ни по эффективности, ни по безопасности - просто утверждение, что она лучшая", - обратил внимание Вознесенский.На вопрос, может ли решение быть мотивировано политически или экономически, специалист ответил, что это "вполне вероятно". "Как я понимаю, в разработку этот конгресс брал вакцины, которые зарегистрированы либо в США, либо в Евросоюзе, либо в каких-то других странах. А по каким критериям - вообще тёмный лес", - добавил Вознесенский.Ранее разработчики "Спутника V" сообщили, что смертность после вакцинации российской вакциной намного ниже, чем у зарубежных аналогов. Так, для Pfizer показатель средней смертности на 1 млн доз составляет 39,4, для препарата Moderna - 20,2, а для "Спутника" - всего 2. Исследование было проведено на основе официальных данных 13 регуляторов в сфере здравоохранения по состоянию на 19 апреля.
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рудн, евросоюз, сша, общество, в мире

Критерии признания вакцины Moderna лучшей непонятны, заявил инфекционист

10:48 06.05.2021 (обновлено: 10:58 06.05.2021)
 
© Depositphotos / choreographВакцинация от COVID-2019
Вакцинация от COVID-2019 - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
© Depositphotos / choreograph
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Критерии, по которым Всемирный конгресс вакцин признал вакцину от коронавируса компании Moderna лучшей, непонятны, это просто утверждение, заявил РИА Новости доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский, допустив, что решение может быть политически или экономически мотивированным.
Ранее разработка американской компании Moderna и Национального института здоровья США обошла российский "Спутник V" и была признана лучшей вакциной от COVID-19 на проходящем онлайн Всемирном конгрессе вакцин. Параметры, по которым отбирались финалисты и победитель, не уточняются.
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"Если бы были приведены чёткие критерии, сравнительная характеристика вакцин, по какому-то статистическому показателю вакцина Moderna показывала бы более лучшие результаты по сравнению с другими, тогда можно было бы говорить о каком-то анализе", - заявил Вознесенский.
В данном случае, по словам эксперта, критерии, по которым конгресс признал вакцину Moderna более успешной, непонятны. "Ни по эффективности, ни по безопасности - просто утверждение, что она лучшая", - обратил внимание Вознесенский.
На вопрос, может ли решение быть мотивировано политически или экономически, специалист ответил, что это "вполне вероятно". "Как я понимаю, в разработку этот конгресс брал вакцины, которые зарегистрированы либо в США, либо в Евросоюзе, либо в каких-то других странах. А по каким критериям - вообще тёмный лес", - добавил Вознесенский.
Ранее разработчики "Спутника V" сообщили, что смертность после вакцинации российской вакциной намного ниже, чем у зарубежных аналогов. Так, для Pfizer показатель средней смертности на 1 млн доз составляет 39,4, для препарата Moderna - 20,2, а для "Спутника" - всего 2. Исследование было проведено на основе официальных данных 13 регуляторов в сфере здравоохранения по состоянию на 19 апреля.
 
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