https://ria.ru/20210506/uvolnenie-1731350641.html

В Таллине уволят работников скорой, отказавшихся прививаться от COVID-19

В Таллине уволят работников скорой, отказавшихся прививаться от COVID-19

Таллинская скорая помощь расторгнет договоры с медработниками, которые отказываются проходить вакцинацию от коронавируса, сообщил в четверг главврач скорой... РИА Новости, 06.05.2021

2021-05-06T22:33

2021-05-06T22:33

2021-05-06T22:33

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

astrazeneca

эстония

вакцинация

в мире

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ХЕЛЬСИНКИ, 6 мая - РИА Новости. Таллинская скорая помощь расторгнет договоры с медработниками, которые отказываются проходить вакцинацию от коронавируса, сообщил в четверг главврач скорой Рауль Адлас.По словам Адласа, к 17 мая все работники, от санитарок до врачей, должны предоставить в отдел кадров паспорт вакцинации от коронавируса. В противном случае им придется покинуть рабочее место. Это решение одобрила Трудовая инспекция."В условиях эпидемии медики, которые обслуживают пациентов, не должны представлять угрозу для них. Единственная возможность обеспечить безопасность - это вакцинация", - сказал главврач порталу эстонского телерадиовещания ERR. Адлас добавил, что в настоящее время 8% персонала Таллинской скорой не привиты от коронавируса.Главврач отметил, что часть работников, отказывающихся от вакцинации, составляют молодые женщины, которые хотят стать мамами и ждут ребенка. "Они почему-то решили, что вакцинация для них опасна. И еще одна небольшая группа, которая принципиально не хочет вакцинироваться", - сообщил Адлас.Он подчеркнул, что с женщинами, которые готовятся стать мамами, расторгать договор по причине отсутствия паспорта вакцинации не будут. Ситуацию с ними обсудят после возвращения из декрета.Трудовая инспекция считает, что решение столичной скорой помощи юридически оправдано. Работодатель может потребовать у работника пройти вакцинацию, если это единственная возможность снизить риски.Вакцинация от коронавируса началась в Эстонии 27 декабря. По данным департамента здоровья, к утру четверга прививку вакцинами Pfizer/BioNtech, Moderna, AstraZeneca и Janssen сделали 354 238 человек, что составляет 26,6% от всего населения страны, при этом 138 400 человек получили уже обе дозы вакцины.

https://ria.ru/20210503/vaktsinatsiya-1731030221.html

https://ria.ru/20210503/sprey-1731009637.html

эстония

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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, astrazeneca , эстония, вакцинация, в мире