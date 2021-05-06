https://ria.ru/20210506/uragan-1731297081.html

Cлужбы Москвы работают в усиленном режиме из-за ураганного ветра

Cлужбы Москвы работают в усиленном режиме из-за ураганного ветра

Городские службы и службы спасения Москвы работают в режиме повышенной готовности из-за ураганного ветра, москвичей просят до 20:00 отказаться от прогулок по... РИА Новости, 06.05.2021

2021-05-06T14:01

2021-05-06T14:01

2021-05-06T22:21

городское хозяйство москвы

москва

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Городские службы и службы спасения Москвы работают в режиме повышенной готовности из-за ураганного ветра, москвичей просят до 20:00 отказаться от прогулок по городу, сообщает столичный комплекс городского хозяйства в своем Telegram-канале."Городские службы и службы спасения работают в режиме повышенной готовности из-за ураганного ветра. В парках, зонах отдыха и других местах массового пребывания населения организовано дополнительное информирование о неблагоприятных погодных условиях", — говорится в сообщении.Отмечается, что задействована система СМС-оповещения."Просим вас до 20:00 отказаться от прогулок по городу и переждать непогоду дома, во время нахождения на улице — быть предельно внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", — говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210506/zdaniya-1731296505.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городское хозяйство москвы, москва