https://ria.ru/20210506/uragan-1731297081.html
Cлужбы Москвы работают в усиленном режиме из-за ураганного ветра
Cлужбы Москвы работают в усиленном режиме из-за ураганного ветра
Городские службы и службы спасения Москвы работают в режиме повышенной готовности из-за ураганного ветра, москвичей просят до 20:00 отказаться от прогулок по... РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T14:01
2021-05-06T14:01
2021-05-06T22:21
городское хозяйство москвы
москва
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Городские службы и службы спасения Москвы работают в режиме повышенной готовности из-за ураганного ветра, москвичей просят до 20:00 отказаться от прогулок по городу, сообщает столичный комплекс городского хозяйства в своем Telegram-канале."Городские службы и службы спасения работают в режиме повышенной готовности из-за ураганного ветра. В парках, зонах отдыха и других местах массового пребывания населения организовано дополнительное информирование о неблагоприятных погодных условиях", — говорится в сообщении.Отмечается, что задействована система СМС-оповещения."Просим вас до 20:00 отказаться от прогулок по городу и переждать непогоду дома, во время нахождения на улице — быть предельно внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", — говорится в сообщении.
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городское хозяйство москвы, москва
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости.
Городские службы и службы спасения Москвы
работают в режиме повышенной готовности из-за ураганного ветра, москвичей просят до 20:00 отказаться от прогулок по городу, сообщает столичный комплекс городского хозяйства в своем Telegram
-канале.
"Городские службы и службы спасения работают в режиме повышенной готовности из-за ураганного ветра. В парках, зонах отдыха и других местах массового пребывания населения организовано дополнительное информирование о неблагоприятных погодных условиях", — говорится в сообщении.
Отмечается, что задействована система СМС-оповещения.
"Просим вас до 20:00 отказаться от прогулок по городу и переждать непогоду дома, во время нахождения на улице — быть предельно внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", — говорится в сообщении.