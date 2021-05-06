https://ria.ru/20210506/ukraina-1731292590.html

США изучают возможность увеличения помощи Украине

США изучают возможность увеличения помощи Украине

Соединенные Штаты изучают возможность увеличения помощи Украине в сфере безопасности, заявил в четверг госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам переговоров с... РИА Новости, 06.05.2021

2021-05-06T13:16

2021-05-06T13:16

2021-05-06T13:31

энтони блинкен

сша

украина

в мире

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КИЕВ, 6 мая – РИА Новости. Соединенные Штаты изучают возможность увеличения помощи Украине в сфере безопасности, заявил в четверг госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским."Мы активно изучаем возможность еще большего усиления нашего сотрудничества в сфере безопасности, а также оказания помощи Украине (в этой сфере)", - сказал Блинкен на совместной пресс-конференции.У Блинкена в четверг проходит официальная часть его двухдневного визита в Киев, где у него запланированы переговоры президентом Украины Владимиром Зеленским, премьером Денисом Шмыгалем и главой МИД Дмитрием Кулебой.Госсекретарь США стал первым представителем администрации президента Джо Байдена, посетившим Украину.

https://ria.ru/20210506/ukraina-1731279382.html

сша

украина

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энтони блинкен, сша, украина, в мире