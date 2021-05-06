https://ria.ru/20210506/ukraina-1731292590.html
США изучают возможность увеличения помощи Украине
США изучают возможность увеличения помощи Украине
Соединенные Штаты изучают возможность увеличения помощи Украине в сфере безопасности, заявил в четверг госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам переговоров с... РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T13:16
2021-05-06T13:16
2021-05-06T13:31
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в мире
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КИЕВ, 6 мая – РИА Новости. Соединенные Штаты изучают возможность увеличения помощи Украине в сфере безопасности, заявил в четверг госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским."Мы активно изучаем возможность еще большего усиления нашего сотрудничества в сфере безопасности, а также оказания помощи Украине (в этой сфере)", - сказал Блинкен на совместной пресс-конференции.У Блинкена в четверг проходит официальная часть его двухдневного визита в Киев, где у него запланированы переговоры президентом Украины Владимиром Зеленским, премьером Денисом Шмыгалем и главой МИД Дмитрием Кулебой.Госсекретарь США стал первым представителем администрации президента Джо Байдена, посетившим Украину.
https://ria.ru/20210506/ukraina-1731279382.html
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энтони блинкен, сша, украина, в мире
КИЕВ, 6 мая – РИА Новости.
Соединенные Штаты изучают возможность увеличения помощи Украине
в сфере безопасности, заявил в четверг госсекретарь США Энтони Блинкен
по итогам переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским.
"Мы активно изучаем возможность еще большего усиления нашего сотрудничества в сфере безопасности, а также оказания помощи Украине (в этой сфере)", - сказал Блинкен на совместной пресс-конференции.
У Блинкена в четверг проходит официальная часть его двухдневного визита в Киев, где у него запланированы переговоры президентом Украины Владимиром Зеленским, премьером Денисом Шмыгалем и главой МИД Дмитрием Кулебой.
Госсекретарь США стал первым представителем администрации президента Джо Байдена, посетившим Украину.