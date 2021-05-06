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Блинкен заявил, что США противостоят "дестабилизации" Россией Украины
Блинкен заявил, что США противостоят "дестабилизации" Россией Украины
Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Вашингтон противостоит действиям РФ "по дестабилизации". РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T12:41
2021-05-06T13:04
россия
энтони блинкен
сша
украина
в мире
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КИЕВ, 6 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Вашингтон противостоит действиям РФ "по дестабилизации"."Мы противостоим российским дестабилизирующим действиям против Украины", - сказал Блинкен.
https://ria.ru/20210506/revizor-1731255422.html
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россия, энтони блинкен, сша, украина, в мире

Блинкен заявил, что США противостоят "дестабилизации" Россией Украины

12:41 06.05.2021 (обновлено: 13:04 06.05.2021)
 
© AP Photo / Jacquelyn Martin, PoolГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
© AP Photo / Jacquelyn Martin, Pool
Читать ria.ru в
КИЕВ, 6 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Вашингтон противостоит действиям РФ "по дестабилизации".
"Мы противостоим российским дестабилизирующим действиям против Украины", - сказал Блинкен.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
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