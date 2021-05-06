https://ria.ru/20210506/ukraina-1731288001.html

Блинкен заявил, что США противостоят "дестабилизации" Россией Украины

Блинкен заявил, что США противостоят "дестабилизации" Россией Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Вашингтон противостоит действиям РФ "по дестабилизации". РИА Новости, 06.05.2021

2021-05-06T12:41

2021-05-06T12:41

2021-05-06T13:04

россия

энтони блинкен

сша

украина

в мире

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КИЕВ, 6 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Вашингтон противостоит действиям РФ "по дестабилизации"."Мы противостоим российским дестабилизирующим действиям против Украины", - сказал Блинкен.

https://ria.ru/20210506/revizor-1731255422.html

россия

сша

украина

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россия, энтони блинкен, сша, украина, в мире