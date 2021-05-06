https://ria.ru/20210506/ukraina-1731288001.html
Блинкен заявил, что США противостоят "дестабилизации" Россией Украины
Блинкен заявил, что США противостоят "дестабилизации" Россией Украины
Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Вашингтон противостоит действиям РФ "по дестабилизации". РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T12:41
2021-05-06T12:41
2021-05-06T13:04
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КИЕВ, 6 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Вашингтон противостоит действиям РФ "по дестабилизации"."Мы противостоим российским дестабилизирующим действиям против Украины", - сказал Блинкен.
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