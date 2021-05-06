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Депутаты Рады попросили США назначить спецпредставителя по Украине
Депутаты Рады попросили США назначить спецпредставителя по Украине
Депутаты Верховной рады Украины на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном попросили назначить спецпредставителя по Украине, заявил глава пропрезидентской... РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T12:27
2021-05-06T12:27
2021-05-06T12:27
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КИЕВ, 6 мая - РИА Новости. Депутаты Верховной рады Украины на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном попросили назначить спецпредставителя по Украине, заявил глава пропрезидентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.Блинкен в четверг начинает официальную часть своего двухдневного визита в Киев, где встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьером Денисом Шмыгалем и главой МИД Дмитрием Кулебой."На встрече все фракции выражали единую позицию в вопросах безопасности. Также прозвучала просьба назначить спецпредставителя по Украине и назначить Кристину Квин послом на постоянной основе", - цитирует Арахамию в четверг Telegram-канал PavlovskyNews.По его словам, Блинкен заверил, что США являются стратегическим союзником Украины в сфере безопасности и построения демократических институций. Он также добавил, что в целом встреча украинских парламентариев с госсекретарем США "прошла успешно".
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энтони блинкен, верховная рада украины, сша, украина, в мире