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Немцы сочли США большей угрозой, чем Россия
Немцы сочли США большей угрозой, чем Россия
Жители Германии негативно оценили влияние Соединенных Штатов на мировую демократию. Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованные журналом Spiegel. РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T10:04
2021-05-06T12:37
россия
дональд трамп
джо байден
германия
вашингтон (город)
сша
в мире
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Жители Германии негативно оценили влияние Соединенных Штатов на мировую демократию. Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованные журналом Spiegel.По данным исследования, многие немцы критически относятся к политике Вашингтона, несмотря на симпатию к президенту Джо Байдену. В частности, более трети респондентов (36%) считают, что влияние Соединенных Штатов угрожает немецкой демократии сильнее, чем действия Китая (33%) или России (29%). При этом чуть больше половины жителей Германии (51%) сочли влияние США на мировую демократию скорее отрицательным, около трети опрошенных (32%) — положительным.В числе наибольших угроз для демократии жители Германии назвали экономическое неравенство (49%), влияние крупных технологических компаний (46%) и ограничение свободы слова (40%). По словам директора "Альянса демократий" Йонаса Парелло-Плезнера, причиной снижения доверия к США со стороны европейских партнеров стали действия Дональда Трампа во время его президентства.
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россия, дональд трамп, джо байден, германия, вашингтон (город), сша, в мире

Немцы сочли США большей угрозой, чем Россия

10:04 06.05.2021 (обновлено: 12:37 06.05.2021)
 
© РИА Новости / Николай Филяков / Перейти в фотобанкИсторическое здание Рейхстага в центре Берлина
Историческое здание Рейхстага в центре Берлина - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
© РИА Новости / Николай Филяков
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Жители Германии негативно оценили влияние Соединенных Штатов на мировую демократию. Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованные журналом Spiegel.
По данным исследования, многие немцы критически относятся к политике Вашингтона, несмотря на симпатию к президенту Джо Байдену. В частности, более трети респондентов (36%) считают, что влияние Соединенных Штатов угрожает немецкой демократии сильнее, чем действия Китая (33%) или России (29%).
При этом чуть больше половины жителей Германии (51%) сочли влияние США на мировую демократию скорее отрицательным, около трети опрошенных (32%) — положительным.
В числе наибольших угроз для демократии жители Германии назвали экономическое неравенство (49%), влияние крупных технологических компаний (46%) и ограничение свободы слова (40%). По словам директора "Альянса демократий" Йонаса Парелло-Плезнера, причиной снижения доверия к США со стороны европейских партнеров стали действия Дональда Трампа во время его президентства.
Канцлер Германии Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 05.05.2021
5 мая, 17:09В мире
Меркель назвала США "неизбежным" партнером Германии
 
РоссияДональд ТрампДжо БайденГерманияВашингтон (город)СШАВ мире
 
 
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