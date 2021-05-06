https://ria.ru/20210506/turtsiya-1731295587.html

Турция и Германия выступили за вывод иностранных боевиков из Ливии

Турция и Германия выступили за вывод иностранных боевиков из Ливии

Анкара и Берлин выступают за вывод из Ливии иностранных боевиков, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в ходе визита в ФРГ. РИА Новости, 06.05.2021

2021-05-06T13:46

2021-05-06T13:46

2021-05-06T13:47

халифа хафтар

мевлют чавушоглу

мид германии

муаммар каддафи

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триполи

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АНКАРА, 6 мая – РИА Новости. Анкара и Берлин выступают за вывод из Ливии иностранных боевиков, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в ходе визита в ФРГ."В Ливии много иностранных боевиков, мы сошлись во мнении о необходимости вывода их оттуда. Вмешательство других стран неприемлемо", - сказал Чавушоглу на совместной пресс-конференции в Берлине с главой МИД ФРГ Хайко Маасом.После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет в стране происходило противостояние между Правительством национального согласия Файеза Сарраджа, заседавшего в Триполи на западе страны, и властями на востоке Ливии, которые поддерживала Ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара.Форум ливийского политического диалога под эгидой ООН в начале февраля в Женеве избрал переходную исполнительную власть Ливии, которая будет руководить страной до всеобщих выборов, назначенных на 24 декабря. Новым главой Президентского совета по итогам голосования по спискам был избран бывший посол Правительства национального согласия (ПНС) Ливии в Греции Мухаммад Менфи. Главой переходного правительства избран ливийский бизнесмен и политик Абдельхамид Дбейба.

https://ria.ru/20210415/liviya-1728419131.html

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