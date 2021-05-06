Турция и Германия выступили за вывод иностранных боевиков из Ливии
13:46 06.05.2021 (обновлено: 13:47 06.05.2021)
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД и Минобороны России и Турции.
АНКАРА, 6 мая – РИА Новости. Анкара и Берлин выступают за вывод из Ливии иностранных боевиков, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в ходе визита в ФРГ.
"В Ливии много иностранных боевиков, мы сошлись во мнении о необходимости вывода их оттуда. Вмешательство других стран неприемлемо", - сказал Чавушоглу на совместной пресс-конференции в Берлине с главой МИД ФРГ Хайко Маасом.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет в стране происходило противостояние между Правительством национального согласия Файеза Сарраджа, заседавшего в Триполи на западе страны, и властями на востоке Ливии, которые поддерживала Ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара.
Форум ливийского политического диалога под эгидой ООН в начале февраля в Женеве избрал переходную исполнительную власть Ливии, которая будет руководить страной до всеобщих выборов, назначенных на 24 декабря. Новым главой Президентского совета по итогам голосования по спискам был избран бывший посол Правительства национального согласия (ПНС) Ливии в Греции Мухаммад Менфи. Главой переходного правительства избран ливийский бизнесмен и политик Абдельхамид Дбейба.
15 апреля, 15:18Путин обсудил ситуацию в Ливии с председателем ПНЕ страны