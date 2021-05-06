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Новые улицы и дороги появятся в Троицке в 2022 году, заявил Бочкарев

Новые улицы и дороги появятся в Троицке в 2022 году, заявил Бочкарев

В Троицке в новой Москве в 2022 году появятся новые улицы и дороги, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарёв. РИА Новости, 06.05.2021

2021-05-06T11:31

2021-05-06T11:31

2021-05-06T11:31

стройкомплекс москвы

андрей бочкарев

москва

троицк

общество

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МОСКВА, 6 мая - РИА Недвижимость. В Троицке в новой Москве в 2022 году появятся новые улицы и дороги, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарёв."Общая протяженность построенных автодорог и реконструированных улиц составит около 3 километров. На дорогах появятся новые автобусные остановки и 7 новых светофоров. Для пешеходов дорожники оборудуют тротуары", - отметил он.Проектом также предусмотрено строительство мостового сооружения через реку Десну и подземного пешеходного перехода, добавил заммэра.Ранее Бочкарев заявлял, что в 2021 году в новой Москве планируется ввести почти 50 километров дорог. А до конца 2023 года в ТиНАО их построят еще 71,7 километра.

https://realty.ria.ru/20210427/metro-1730140086.html

москва

троицк

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стройкомплекс москвы, андрей бочкарев, москва, троицк, общество