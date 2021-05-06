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Захарова прокомментировала "вездесущих русских" Зеленского
Захарова прокомментировала "вездесущих русских" Зеленского
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента Украины Владимира Зеленского о "вездесущих русских". РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T14:50
2021-05-06T16:06
россия
энтони блинкен
мария захарова
владимир зеленский
сша
украина
в мире
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента Украины Владимира Зеленского о "вездесущих русских".Ранее на пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном украинский лидер спросил у одной из журналисток, расслышала ли она его слова. Та в ответ сообщила, что услышала только русский перевод. Зеленский пошутил, что русские везде.В среду Блинкен прибыл в Киев из Лондона, где проходила министерская встреча G7. Он стал первым представителем администрации Джо Байдена, посетившим Украину.Госсекретарь заявил, что Соединенные Штаты поддерживают Киев, в том числе и в вопросе противодействия "российской агрессии". По словам Блинкена, Вашингтон изучает возможность увеличения помощи Украине в сфере безопасности. При этом российские и европейские политики не раз подчеркивали, что поставка вооружений Киеву — это крайне рискованный и контрпродуктивный путь выхода из кризиса. в Донбассе.
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россия, энтони блинкен, мария захарова, владимир зеленский, сша, украина, в мире

Захарова прокомментировала "вездесущих русских" Зеленского

14:50 06.05.2021 (обновлено: 16:06 06.05.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента Украины Владимира Зеленского о "вездесущих русских".
Ранее на пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном украинский лидер спросил у одной из журналисток, расслышала ли она его слова. Та в ответ сообщила, что услышала только русский перевод. Зеленский пошутил, что русские везде.

"В ходе этой беседы госсекретарь Блинкен заверял украинских деятелей, что они в безопасности. Не знал госсекретарь Блинкен, что "мы везде", включая головы украинских политических деятелей", — написала Захарова в Facebook.

В среду Блинкен прибыл в Киев из Лондона, где проходила министерская встреча G7. Он стал первым представителем администрации Джо Байдена, посетившим Украину.
Госсекретарь заявил, что Соединенные Штаты поддерживают Киев, в том числе и в вопросе противодействия "российской агрессии". По словам Блинкена, Вашингтон изучает возможность увеличения помощи Украине в сфере безопасности. При этом российские и европейские политики не раз подчеркивали, что поставка вооружений Киеву — это крайне рискованный и контрпродуктивный путь выхода из кризиса. в Донбассе.
Президент Украины Владимир Зеленский и Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
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РоссияЭнтони БлинкенМария ЗахароваВладимир ЗеленскийСШАУкраинаВ мире
 
 
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