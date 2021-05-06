Захарова прокомментировала "вездесущих русских" Зеленского
14:50 06.05.2021 (обновлено: 16:06 06.05.2021)
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента Украины Владимира Зеленского о "вездесущих русских".
Ранее на пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном украинский лидер спросил у одной из журналисток, расслышала ли она его слова. Та в ответ сообщила, что услышала только русский перевод. Зеленский пошутил, что русские везде.
"В ходе этой беседы госсекретарь Блинкен заверял украинских деятелей, что они в безопасности. Не знал госсекретарь Блинкен, что "мы везде", включая головы украинских политических деятелей", — написала Захарова в Facebook.
В среду Блинкен прибыл в Киев из Лондона, где проходила министерская встреча G7. Он стал первым представителем администрации Джо Байдена, посетившим Украину.
Госсекретарь заявил, что Соединенные Штаты поддерживают Киев, в том числе и в вопросе противодействия "российской агрессии". По словам Блинкена, Вашингтон изучает возможность увеличения помощи Украине в сфере безопасности. При этом российские и европейские политики не раз подчеркивали, что поставка вооружений Киеву — это крайне рискованный и контрпродуктивный путь выхода из кризиса. в Донбассе.