https://ria.ru/20210506/russkie-1731303832.html

Захарова прокомментировала "вездесущих русских" Зеленского

Захарова прокомментировала "вездесущих русских" Зеленского

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента Украины Владимира Зеленского о "вездесущих русских". РИА Новости, 06.05.2021

2021-05-06T14:50

2021-05-06T14:50

2021-05-06T16:06

россия

энтони блинкен

мария захарова

владимир зеленский

сша

украина

в мире

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента Украины Владимира Зеленского о "вездесущих русских".Ранее на пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном украинский лидер спросил у одной из журналисток, расслышала ли она его слова. Та в ответ сообщила, что услышала только русский перевод. Зеленский пошутил, что русские везде.В среду Блинкен прибыл в Киев из Лондона, где проходила министерская встреча G7. Он стал первым представителем администрации Джо Байдена, посетившим Украину.Госсекретарь заявил, что Соединенные Штаты поддерживают Киев, в том числе и в вопросе противодействия "российской агрессии". По словам Блинкена, Вашингтон изучает возможность увеличения помощи Украине в сфере безопасности. При этом российские и европейские политики не раз подчеркивали, что поставка вооружений Киеву — это крайне рискованный и контрпродуктивный путь выхода из кризиса. в Донбассе.

https://ria.ru/20210506/ugrozy-1731299645.html

россия

сша

украина

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россия, энтони блинкен, мария захарова, владимир зеленский, сша, украина, в мире