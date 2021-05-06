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Эксперты рассказали, куда отправились москвичи на майские праздники
Эксперты рассказали, куда отправились москвичи на майские праздники
Более 40% москвичей, покинувших столицу на майские праздники, отправились в Московскую область, вторым по популярности местом их отдыха является Краснодарский... РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T06:09
2021-05-06T06:09
москва
общество
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Более 40% москвичей, покинувших столицу на майские праздники, отправились в Московскую область, вторым по популярности местом их отдыха является Краснодарский край, замыкает тройку таких регионов Тульская область, самым же популярным городом стал Санкт-Петербург, сообщили РИА Новости в пресс-службе сотового оператора "Вымпелком" (торговая марка "Билайн").Согласно данным "Билайн.Аналитика" (в основе расчетов - обработка обезличенного массива больших данных по потреблению мобильного интернет-трафика клиентами оператора, давшими согласие на обработку этих данных) почти 30% жителей уехали из Москвы на майские праздники с 29 апреля по 3 мая, причем более половины из них покинули столицу 1 мая.Самым популярным городом среди москвичей в период первых майских праздников стал Санкт-Петербург (чуть более 1% уехавших из Москвы), за ним следует Сочи, куда поехали менее 1% жителей Москвы. На третьем месте - Воронеж, на четвертом – Нижний Новгород, на пятом – Волгоград.
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москва, общество

Эксперты рассказали, куда отправились москвичи на майские праздники

06:09 06.05.2021
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПассажир у поезда
Пассажир у поезда - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Более 40% москвичей, покинувших столицу на майские праздники, отправились в Московскую область, вторым по популярности местом их отдыха является Краснодарский край, замыкает тройку таких регионов Тульская область, самым же популярным городом стал Санкт-Петербург, сообщили РИА Новости в пресс-службе сотового оператора "Вымпелком" (торговая марка "Билайн").
Согласно данным "Билайн.Аналитика" (в основе расчетов - обработка обезличенного массива больших данных по потреблению мобильного интернет-трафика клиентами оператора, давшими согласие на обработку этих данных) почти 30% жителей уехали из Москвы на майские праздники с 29 апреля по 3 мая, причем более половины из них покинули столицу 1 мая.
"Более 40% покинувших столицу поехали в Московскую область, этот регион занимает первое место по популярности. На втором месте - Краснодарский край, замыкает тройку лидеров Тульская область. На четвертой и пятой строчках расположились Владимирская и Калужская области соответственно", - уточняют аналитики оператора.
Самым популярным городом среди москвичей в период первых майских праздников стал Санкт-Петербург (чуть более 1% уехавших из Москвы), за ним следует Сочи, куда поехали менее 1% жителей Москвы. На третьем месте - Воронеж, на четвертом – Нижний Новгород, на пятом – Волгоград.
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