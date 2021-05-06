https://ria.ru/20210506/pozhar-1731319451.html

СК назвал возможную причину пожара в Приморье, где погибли два человека

СК назвал возможную причину пожара в Приморье, где погибли два человека

Причиной пожара в жилом доме в приморском селе Анучино, где погибли два человека и еще трое пострадали, могло стать короткое замыкание, следователи начали... РИА Новости, 06.05.2021

2021-05-06T16:56

2021-05-06T16:56

2021-05-06T16:56

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

приморский край

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 6 мая – РИА Новости. Причиной пожара в жилом доме в приморском селе Анучино, где погибли два человека и еще трое пострадали, могло стать короткое замыкание, следователи начали проверку, сообщает СУСК РФ по региону.Ранее сообщалось, что два человека погибли, еще трое пострадали при пожаре площадью 90 квадратных метров в частном жилом доме. Как сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС России по Приморскому краю, огонь охватил веранду, летнюю кухню и баню.По информации СК, после тушения пожара в доме по улице Чкалова в селе Анучино обнаружены тела женщины 1956 года рождения и мужчины 1988 года рождения. Трое пострадавших, получивших отравление угарным газом, доставлены в больницу."По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки электрического щита... По факту смерти людей следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210506/arest-1731293491.html

приморский край

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), приморский край, происшествия