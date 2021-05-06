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СК назвал возможную причину пожара в Приморье, где погибли два человека
СК назвал возможную причину пожара в Приморье, где погибли два человека
Причиной пожара в жилом доме в приморском селе Анучино, где погибли два человека и еще трое пострадали, могло стать короткое замыкание, следователи начали... РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T16:56
2021-05-06T16:56
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
приморский край
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 6 мая – РИА Новости. Причиной пожара в жилом доме в приморском селе Анучино, где погибли два человека и еще трое пострадали, могло стать короткое замыкание, следователи начали проверку, сообщает СУСК РФ по региону.Ранее сообщалось, что два человека погибли, еще трое пострадали при пожаре площадью 90 квадратных метров в частном жилом доме. Как сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС России по Приморскому краю, огонь охватил веранду, летнюю кухню и баню.По информации СК, после тушения пожара в доме по улице Чкалова в селе Анучино обнаружены тела женщины 1956 года рождения и мужчины 1988 года рождения. Трое пострадавших, получивших отравление угарным газом, доставлены в больницу."По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки электрического щита... По факту смерти людей следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.
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следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), приморский край, происшествия

СК назвал возможную причину пожара в Приморье, где погибли два человека

16:56 06.05.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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ВЛАДИВОСТОК, 6 мая – РИА Новости. Причиной пожара в жилом доме в приморском селе Анучино, где погибли два человека и еще трое пострадали, могло стать короткое замыкание, следователи начали проверку, сообщает СУСК РФ по региону.
Ранее сообщалось, что два человека погибли, еще трое пострадали при пожаре площадью 90 квадратных метров в частном жилом доме. Как сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС России по Приморскому краю, огонь охватил веранду, летнюю кухню и баню.
По информации СК, после тушения пожара в доме по улице Чкалова в селе Анучино обнаружены тела женщины 1956 года рождения и мужчины 1988 года рождения. Трое пострадавших, получивших отравление угарным газом, доставлены в больницу.
"По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки электрического щита... По факту смерти людей следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.
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Следственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Приморский крайПроисшествия
 
 
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