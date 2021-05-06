https://ria.ru/20210506/pokaz-1731314669.html

Украинский депутат получил разрешение на показ "В бой идут одни "старики"

Украинский депутат получил разрешение на показ "В бой идут одни "старики"

Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь" Вадим Рабинович получил от правообладателя лицензию на единоразовый публичный показ... РИА Новости, 06.05.2021

2021-05-06T16:14

2021-05-06T16:14

2021-05-06T16:14

оппозиционная платформа - за жизнь

вадим рабинович

верховная рада украины

украина

в мире

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КИЕВ, 6 мая - РИА Новости. Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь" Вадим Рабинович получил от правообладателя лицензию на единоразовый публичный показ цветной копии картины "В бой идут одни "старики" в кинозале Верховной рады Украины, сообщается на сайте политсилы.Ранее Рабинович предложил посмотреть картину в Раде."Седьмого мая накануне большого праздника День победы в кинозале Верховной рады Украины состоится показ легендарного фильма "В бой идут одни "старики". Таким образом народный депутат Украины, сопредседатель политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович реализовал свое обещание, получив заранее от правообладателя - компании GLOBAL 3 PICTURES, INC. - неисключительную лицензию на единоразовый публичный показ цветной копии картины в кинозале здания Верховной рады Украины", - говорится в релизе.Перед показом фильма члены фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" проведут брифинг для журналистов.С мая 2015 года на Украине действует закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.

https://radiosputnik.ria.ru/20210506/zakharova-1731309641.html

https://ria.ru/20210505/polk-1731206192.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оппозиционная платформа - за жизнь, вадим рабинович, верховная рада украины, украина, в мире