https://ria.ru/20210506/pogoda-1731317164.html
В Москве и Подмосковье продлили желтый уровень погодной опасности
В Москве и Подмосковье продлили желтый уровень погодной опасности
Гидрометцентр продлил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за ветра до утра воскресенья, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T16:38
2021-05-06T16:38
2021-05-06T16:38
гидрометцентр
москва
московская область (подмосковье)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570468680_0:125:2617:1597_1920x0_80_0_0_fcef4c15b293d544239ade423d1d899d.jpg
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Гидрометцентр продлил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за ветра до утра воскресенья, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.Ранее предупреждение в Москве и области действовало до 21.00 пятницы."Желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Отмечается, что предупреждение о ветре порывами до 15-17 метров в секунду, а в Подмосковье местами до 20 метров в секунду действует до 07.00 9 мая.
https://ria.ru/20210506/zdaniya-1731296505.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570468680_160:0:2457:1723_1920x0_80_0_0_0f8a9e5ccd6f60fbadf6229fad5633f6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гидрометцентр, москва, московская область (подмосковье), общество