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В Афганистане пять полицейских погибли при атаке боевиков
В Афганистане пять полицейских погибли при атаке боевиков
По меньшей мере пять полицейских погибли в результате нападения на блокпост в провинции Логар на востоке Афганистана, сообщает местный телеканал Tolo News со... РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T12:38
2021-05-06T12:38
2021-05-06T12:38
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. По меньшей мере пять полицейских погибли в результате нападения на блокпост в провинции Логар на востоке Афганистана, сообщает местный телеканал Tolo News со ссылкой на источник в силах безопасности.По данным телеканала, нападение совершили боевики радикального движения "Талибан". Атака произошла близ центра провинции города Пули Алам."Талибан" пока не давал комментариев по данному инциденту.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. В столице Катара 12 сентября 2020 года между афганским правительством и "Талибаном" стартовали мирные переговоры.
https://ria.ru/20210501/afganistan-1730746827.html
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