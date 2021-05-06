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В Афганистане пять полицейских погибли при атаке боевиков
В Афганистане пять полицейских погибли при атаке боевиков
По меньшей мере пять полицейских погибли в результате нападения на блокпост в провинции Логар на востоке Афганистана, сообщает местный телеканал Tolo News со... РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T12:38
2021-05-06T12:38
афганистан
катар
талибан
в мире
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. По меньшей мере пять полицейских погибли в результате нападения на блокпост в провинции Логар на востоке Афганистана, сообщает местный телеканал Tolo News со ссылкой на источник в силах безопасности.По данным телеканала, нападение совершили боевики радикального движения "Талибан". Атака произошла близ центра провинции города Пули Алам."Талибан" пока не давал комментариев по данному инциденту.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. В столице Катара 12 сентября 2020 года между афганским правительством и "Талибаном" стартовали мирные переговоры.
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афганистан, катар, талибан, в мире

В Афганистане пять полицейских погибли при атаке боевиков

12:38 06.05.2021
 
© AP Photo / Rahmat GulВоеннослужащие афганской национальной армии
Военнослужащие афганской национальной армии - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
© AP Photo / Rahmat Gul
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. По меньшей мере пять полицейских погибли в результате нападения на блокпост в провинции Логар на востоке Афганистана, сообщает местный телеканал Tolo News со ссылкой на источник в силах безопасности.
По данным телеканала, нападение совершили боевики радикального движения "Талибан". Атака произошла близ центра провинции города Пули Алам.
"Талибан" пока не давал комментариев по данному инциденту.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. В столице Катара 12 сентября 2020 года между афганским правительством и "Талибаном" стартовали мирные переговоры.
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