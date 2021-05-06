https://ria.ru/20210506/mosoblgaz-1731315488.html

"Мособлгаз" проверяет оборудование в частных домах на майских праздниках

"Мособлгаз" проверяет оборудование в частных домах на майских праздниках

Сотрудники "Мособлгаза" продолжат проверять оборудование в частных домах Московской области на майских праздниках в усиленном режиме. Об этом сообщил телеканал... РИА Новости, 06.05.2021

2021-05-06T16:21

2021-05-06T16:21

2021-05-06T16:21

новости подмосковья

мособлгаз

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Сотрудники "Мособлгаза" продолжат проверять оборудование в частных домах Московской области на майских праздниках в усиленном режиме. Об этом сообщил телеканал "360".Задача специалистов – обойти как можно больше местных жителей в праздничные дни, пока большинство отдыхают на дачах и в летних домах в Подмосковье. Благодаря этому удастся проверить максимальное количество оборудования и убедиться в его безопасности.Сотрудники "Мособлгаза" проверят более 500 тысяч частных домовладений.Специалисты напомнили, что при появлении запаха газа необходимо позвонить в аварийно-диспетчерскую службу районной газовой службы. Также надо проветрить помещение, чтобы избежать концентрации газа, и по возможности перекрыть доступ газа к приборам. Ненадлежащее использование газового оборудования и самостоятельное обслуживание без договора с компанией приводит к ЧП.Работники обойдут частные дома в Подмосковье в праздничные дни, за исключением Дня Светлой Пасхи и Дня Великой Победы. Проверить свой адрес можно на сайте организации.

московская область (подмосковье)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мособлгаз, московская область (подмосковье)