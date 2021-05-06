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"Мособлгаз" проверяет оборудование в частных домах на майских праздниках
"Мособлгаз" проверяет оборудование в частных домах на майских праздниках
Сотрудники "Мособлгаза" продолжат проверять оборудование в частных домах Московской области на майских праздниках в усиленном режиме. Об этом сообщил телеканал... РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T16:21
2021-05-06T16:21
2021-05-06T16:21
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Сотрудники "Мособлгаза" продолжат проверять оборудование в частных домах Московской области на майских праздниках в усиленном режиме. Об этом сообщил телеканал "360".Задача специалистов – обойти как можно больше местных жителей в праздничные дни, пока большинство отдыхают на дачах и в летних домах в Подмосковье. Благодаря этому удастся проверить максимальное количество оборудования и убедиться в его безопасности.Сотрудники "Мособлгаза" проверят более 500 тысяч частных домовладений.Специалисты напомнили, что при появлении запаха газа необходимо позвонить в аварийно-диспетчерскую службу районной газовой службы. Также надо проветрить помещение, чтобы избежать концентрации газа, и по возможности перекрыть доступ газа к приборам. Ненадлежащее использование газового оборудования и самостоятельное обслуживание без договора с компанией приводит к ЧП.Работники обойдут частные дома в Подмосковье в праздничные дни, за исключением Дня Светлой Пасхи и Дня Великой Победы. Проверить свой адрес можно на сайте организации.
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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мособлгаз, московская область (подмосковье)
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости.
Сотрудники "Мособлгаза" продолжат проверять оборудование в частных домах Московской области на майских праздниках в усиленном режиме. Об этом сообщил телеканал "360"
.
Задача специалистов – обойти как можно больше местных жителей в праздничные дни, пока большинство отдыхают на дачах и в летних домах в Подмосковье. Благодаря этому удастся проверить максимальное количество оборудования и убедиться в его безопасности.
Сотрудники "Мособлгаза" проверят более 500 тысяч частных домовладений.
Специалисты напомнили, что при появлении запаха газа необходимо позвонить в аварийно-диспетчерскую службу районной газовой службы. Также надо проветрить помещение, чтобы избежать концентрации газа, и по возможности перекрыть доступ газа к приборам. Ненадлежащее использование газового оборудования и самостоятельное обслуживание без договора с компанией приводит к ЧП.
"Самая большая сложность для нас сейчас – это охватить максимальное количество жителей, пока есть эти праздничные дни, пока большинство находится дома, чтобы мы успели максимально большее количество оборудования проверить и убедиться, что оно безопасно", – сказал генеральный директор АО "Мособлгаз" Игорь Баранов.
Работники обойдут частные дома в Подмосковье в праздничные дни, за исключением Дня Светлой Пасхи и Дня Великой Победы. Проверить свой адрес можно на сайте организации
.