https://ria.ru/20210506/moshenniki-1731277376.html

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с "роботами-аферистами"

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с "роботами-аферистами"

Телефонные мошенники привлекли роботов для обзвона потенциальных жертв. Они схожи с теми, которые используют финансовые организации, пишут "Известия". РИА Новости, 06.05.2021

2021-05-06T11:05

2021-05-06T11:05

2021-05-06T11:30

россия

sas россия/снг

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570706898_0:322:3068:2048_1920x0_80_0_0_fb97cc917912e53543eb42ecbb6d1da3.jpg

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Телефонные мошенники привлекли роботов для обзвона потенциальных жертв. Они схожи с теми, которые используют финансовые организации, пишут "Известия".Как уточняют журналисты издания, по такой схеме злоумышленники в среднем могут снимать от 27 до 50 тысяч рублей с человека.По словам руководителя практики аналитических решений для противодействия мошенничеству и финансовым преступлениям SAS Россия/СНГ Алексея Коняева, роботов задействуют для экономии сил на первом этапе разговора: таким образом мошенникам удается отсеивать потенциальных жертв. Если человек не бросил трубку, его переведут на "банковского работника"."Банки используют обзвон с помощью роботов, как правило, в маркетинговых целях. Человеку автоматически зачитают предложение, но не будут настаивать, чтобы он тут же переключился на оператора. Самое большее — в конце сообщения будут указаны контакты для получения дополнительной информации", — объяснил Коняев.По мнению сооснователя банка для предприятий и предпринимателей "Точка" Константина Ковалева, роботы стали популярны у мошенников в том числе потому, что они не так подозрительны для потенциальных жертв, как живые люди. Общий смысл фраз программы так или иначе сведется к попытке выудить важную информацию или убедить перевести деньги.Ведущий юрист Европейской юридической службы Олег Черкасов, в свою очередь, объяснил, как не попасться на обман. Так, при разговоре следует попросить собеседника назвать ваши персональные данные и место открытия счета."У сотрудников банка эти сведения есть, а у мошенников, как правило, нет. Спросите, из какого офиса или отделения банка вам звонят и по какому адресу он располагается", — отметил Черкасов.Эксперты также посоветовали сохранять спокойствие при разговоре, не совершать необдуманных действий и не сообщать сведения о себе, о счетах или картах.

https://ria.ru/20210503/moshenniki-1731000042.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210326/karta-1602819215.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, sas россия/снг, общество