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Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с "роботами-аферистами"
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с "роботами-аферистами"
Телефонные мошенники привлекли роботов для обзвона потенциальных жертв. Они схожи с теми, которые используют финансовые организации, пишут "Известия". РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T11:05
2021-05-06T11:30
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sas россия/снг
общество
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Телефонные мошенники привлекли роботов для обзвона потенциальных жертв. Они схожи с теми, которые используют финансовые организации, пишут "Известия".Как уточняют журналисты издания, по такой схеме злоумышленники в среднем могут снимать от 27 до 50 тысяч рублей с человека.По словам руководителя практики аналитических решений для противодействия мошенничеству и финансовым преступлениям SAS Россия/СНГ Алексея Коняева, роботов задействуют для экономии сил на первом этапе разговора: таким образом мошенникам удается отсеивать потенциальных жертв. Если человек не бросил трубку, его переведут на "банковского работника"."Банки используют обзвон с помощью роботов, как правило, в маркетинговых целях. Человеку автоматически зачитают предложение, но не будут настаивать, чтобы он тут же переключился на оператора. Самое большее — в конце сообщения будут указаны контакты для получения дополнительной информации", — объяснил Коняев.По мнению сооснователя банка для предприятий и предпринимателей "Точка" Константина Ковалева, роботы стали популярны у мошенников в том числе потому, что они не так подозрительны для потенциальных жертв, как живые люди. Общий смысл фраз программы так или иначе сведется к попытке выудить важную информацию или убедить перевести деньги.Ведущий юрист Европейской юридической службы Олег Черкасов, в свою очередь, объяснил, как не попасться на обман. Так, при разговоре следует попросить собеседника назвать ваши персональные данные и место открытия счета."У сотрудников банка эти сведения есть, а у мошенников, как правило, нет. Спросите, из какого офиса или отделения банка вам звонят и по какому адресу он располагается", — отметил Черкасов.Эксперты также посоветовали сохранять спокойствие при разговоре, не совершать необдуманных действий и не сообщать сведения о себе, о счетах или картах.
https://ria.ru/20210503/moshenniki-1731000042.html
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РИА Новости
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россия, sas россия/снг, общество

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с "роботами-аферистами"

11:05 06.05.2021 (обновлено: 11:30 06.05.2021)
 
© Depositphotos / ArturVerkhovetskiyМужчина со смартфоном
Мужчина со смартфоном - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
© Depositphotos / ArturVerkhovetskiy
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Телефонные мошенники привлекли роботов для обзвона потенциальных жертв. Они схожи с теми, которые используют финансовые организации, пишут "Известия".
Как уточняют журналисты издания, по такой схеме злоумышленники в среднем могут снимать от 27 до 50 тысяч рублей с человека.
По словам руководителя практики аналитических решений для противодействия мошенничеству и финансовым преступлениям SAS Россия/СНГ Алексея Коняева, роботов задействуют для экономии сил на первом этапе разговора: таким образом мошенникам удается отсеивать потенциальных жертв. Если человек не бросил трубку, его переведут на "банковского работника".
"Банки используют обзвон с помощью роботов, как правило, в маркетинговых целях. Человеку автоматически зачитают предложение, но не будут настаивать, чтобы он тут же переключился на оператора. Самое большее — в конце сообщения будут указаны контакты для получения дополнительной информации", — объяснил Коняев.
Сотрудники Мосводоканала опускают в канализационный люк роботизированную технику для проведения профилактико-ремонтных работ - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
3 мая, 15:03
Москвичей предостерегли от нового вида мошенничества
По мнению сооснователя банка для предприятий и предпринимателей "Точка" Константина Ковалева, роботы стали популярны у мошенников в том числе потому, что они не так подозрительны для потенциальных жертв, как живые люди. Общий смысл фраз программы так или иначе сведется к попытке выудить важную информацию или убедить перевести деньги.
Ведущий юрист Европейской юридической службы Олег Черкасов, в свою очередь, объяснил, как не попасться на обман. Так, при разговоре следует попросить собеседника назвать ваши персональные данные и место открытия счета.
"У сотрудников банка эти сведения есть, а у мошенников, как правило, нет. Спросите, из какого офиса или отделения банка вам звонят и по какому адресу он располагается", — отметил Черкасов.
Эксперты также посоветовали сохранять спокойствие при разговоре, не совершать необдуманных действий и не сообщать сведения о себе, о счетах или картах.
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Эксперт назвал самую защищенную от мошенников банковскую карту
 
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