https://ria.ru/20210506/lavrov-1731290077.html
Лавров поздравил народ Армении с наступающим Днем Победы
Лавров поздравил народ Армении с наступающим Днем Победы
Глава МИД России Сергей Лавров поздравил народ Армении с наступающим Днём Победы в Великой Отечественной войне. РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T12:53
2021-05-06T12:53
2021-05-06T12:53
ара айвазян
россия
день победы
великая отечественная война (1941-1945)
сергей лавров
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/1a/1730003995_0:0:2971:1671_1920x0_80_0_0_49a53d8c9c3a1c5c41c6412bae6975ae.jpg
ЕРЕВАН, 6 мая - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров поздравил народ Армении с наступающим Днём Победы в Великой Отечественной войне."Пользуясь случаем, поздравляю народ Армении, всех наших друзей в этой стране с наступающим Днём Победы в Великой Отечественной войне. Это священная дата, общее достояние наших народов, всех народов Советского Союза, и мы вместе бережно храним память о Красной армии, которая спасла мир от коричневой чумы", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Армении Арой Айвазяном.
россия
армения
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/1a/1730003995_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_95776f762190e00d06372ff3fe5ee8d5.jpg
Лавров почтил память жертв геноцида армян в Ереване и полил посаженную им в 2007 году ель
Лавров почтил память жертв геноцида армян в Ереване и полил посаженную им в 2007 году ель
2021-05-06T12:53
true
PT0M39S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, ара айвазян, россия, день победы, великая отечественная война (1941-1945), сергей лавров, армения, в мире