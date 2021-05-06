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Лавров поздравил народ Армении с наступающим Днем Победы

Лавров поздравил народ Армении с наступающим Днем Победы

Глава МИД России Сергей Лавров поздравил народ Армении с наступающим Днём Победы в Великой Отечественной войне. РИА Новости, 06.05.2021

2021-05-06T12:53

2021-05-06T12:53

2021-05-06T12:53

ара айвазян

россия

день победы

великая отечественная война (1941-1945)

сергей лавров

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 6 мая - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров поздравил народ Армении с наступающим Днём Победы в Великой Отечественной войне."Пользуясь случаем, поздравляю народ Армении, всех наших друзей в этой стране с наступающим Днём Победы в Великой Отечественной войне. Это священная дата, общее достояние наших народов, всех народов Советского Союза, и мы вместе бережно храним память о Красной армии, которая спасла мир от коричневой чумы", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Армении Арой Айвазяном.

россия

армения

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Лавров почтил память жертв геноцида армян в Ереване и полил посаженную им в 2007 году ель Лавров почтил память жертв геноцида армян в Ереване и полил посаженную им в 2007 году ель 2021-05-06T12:53 true PT0M39S

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