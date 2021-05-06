https://ria.ru/20210506/lavrov-1731268801.html
Лавров в Ереване почтил память жертв геноцида армян
Лавров в Ереване почтил память жертв геноцида армян
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе своего визита в Ереван почтил память жертв геноцида армян, возложив цветы к мемориалу в центре города. РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T09:40
2021-05-06T09:40
2021-05-06T10:31
ара айвазян
сергей лавров
джо байден
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сша
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 6 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе своего визита в Ереван почтил память жертв геноцида армян, возложив цветы к мемориалу в центре города.У мемориала Лаврова встретил министр иностранных дел Армении Ара Айвазян, министры возложили венки у стелы, а также букеты из белоснежных гвоздик у Вечного огня мемориального комплекса.Мемориал памяти жертв геноцида расположен на холме Цицернакаберд, что в переводе означает "крепость ласточки". Мемориальный комплекс был основан в 1967 году.После возложения цветов Лавров и армянский министр полили ель на Аллее памяти, которую Лавров посадил в 2007 году. Всего на Аллее высажены порядка 200 деревьев, которые в разные годы посадили известные политики.В конце XIX - начале XX веков Османская империя не раз проводила гонения на армян. В частности, в 1915 году, по данным ряда историков, были убиты более 1,5 миллиона представителей этого народа. Факт геноцида армянского народа в Османской империи признан 23 государствами, а также Европарламентом и Всемирным советом церквей. Российская Госдума в 1995 году приняла постановление "Об осуждении геноцида армянского народа 1915-1922 годов на его исторической родине - в Западной Армении".Турция последовательно отвергает обвинения в геноциде и крайне болезненно реагирует на критику со стороны Запада по этому вопросу. В Анкаре настаивают на отказе от термина "геноцид" в отношении событий 1915 года, заявляя, что их жертвами были как армяне, так и турки. Турция также призывает к созданию международной комиссии историков с целью изучения имеющихся в стране архивных документов для выработки объективного подхода к событиям периода Первой мировой войны.Президент США Джо Байден 24 апреля официально признал геноцидом массовые убийства армян, организованные и совершенные в начале XX века в Османской империи. В ответ на это президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что глубоко опечален этими "несправедливыми словами, не основанными на истории", но вместе с тем выразил мнение, что его встреча с Байденом на полях саммита НАТО в Брюсселе в июне откроет новую страницу в двусторонних отношениях.
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Лавров почтил память жертв геноцида армян в Ереване и полил посаженную им в 2007 году ель
Лавров почтил память жертв геноцида армян в Ереване и полил посаженную им в 2007 году ель
2021-05-06T09:40
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РИА Новости
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ара айвазян, сергей лавров, джо байден, ереван, сша, армения, в мире
ЕРЕВАН, 6 мая - РИА Новости.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
в ходе своего визита в Ереван
почтил память жертв геноцида армян, возложив цветы к мемориалу в центре города.
У мемориала Лаврова встретил министр иностранных дел Армении Ара Айвазян, министры возложили венки у стелы, а также букеты из белоснежных гвоздик у Вечного огня мемориального комплекса.
Мемориал памяти жертв геноцида расположен на холме Цицернакаберд, что в переводе означает "крепость ласточки". Мемориальный комплекс был основан в 1967 году.
После возложения цветов Лавров и армянский министр полили ель на Аллее памяти, которую Лавров посадил в 2007 году. Всего на Аллее высажены порядка 200 деревьев, которые в разные годы посадили известные политики.
В конце XIX - начале XX веков Османская империя не раз проводила гонения на армян. В частности, в 1915 году, по данным ряда историков, были убиты более 1,5 миллиона представителей этого народа. Факт геноцида армянского народа в Османской империи признан 23 государствами, а также Европарламентом и Всемирным советом церквей. Российская Госдума в 1995 году приняла постановление "Об осуждении геноцида армянского народа 1915-1922 годов на его исторической родине - в Западной Армении".
Турция последовательно отвергает обвинения в геноциде и крайне болезненно реагирует на критику со стороны Запада по этому вопросу. В Анкаре настаивают на отказе от термина "геноцид" в отношении событий 1915 года, заявляя, что их жертвами были как армяне, так и турки. Турция также призывает к созданию международной комиссии историков с целью изучения имеющихся в стране архивных документов для выработки объективного подхода к событиям периода Первой мировой войны.
Президент США Джо Байден 24 апреля официально признал геноцидом массовые убийства армян, организованные и совершенные в начале XX века в Османской империи. В ответ на это президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что глубоко опечален этими "несправедливыми словами, не основанными на истории", но вместе с тем выразил мнение, что его встреча с Байденом на полях саммита НАТО в Брюсселе в июне откроет новую страницу в двусторонних отношениях.