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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210506/koronavirus-1731344816.html
Ученые выяснили, как предсказать тяжелую форму COVID-19
Ученые выяснили, как предсказать тяжелую форму COVID-19
Количество Т-клеток-киллеров в крови пациента, заболевшего коронавирусом, является биомаркером, способным предсказать тяжесть течения COVID-19 даже на ранней... РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T21:08
2021-05-06T21:23
распространение коронавируса
в мире
вакцинация россиян от covid-19
здоровье - общество
франция
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ЦЮРИХ, 6 мая - РИА Новости. Количество Т-клеток-киллеров в крови пациента, заболевшего коронавирусом, является биомаркером, способным предсказать тяжесть течения COVID-19 даже на ранней стадии заражения, к такому выводу пришли швейцарские, немецкие и французские ученые.Команда под руководством профессора Буркхарда Бехера из Института экспериментальной иммунологии Цюрихского университета в сотрудничестве с исследователями из Франции и Германии обнаружила, что биомаркером течения COVID может быть количество естественных Т-клеток-киллеров в крови. Уточняется, что эти клетки относятся к типу белых кровяных телец и являются частью раннего иммунного ответа."Количество естественных Т-клеток-киллеров в крови может быть использовано для прогнозирования тяжелых случаев COVID-19 с высокой степенью уверенности даже в первый день пребывания пациента в больнице", - цитирует Бехера пресс-служба Цюрихского университета.По мнению ученых, новый тест на биомаркеры поможет клиницистам принять решение о том, какой тип лечения необходимо использовать для того или иного пациента, а также нужно ли переводить больного в отделение интенсивной терапии.По словам Бехера, иммунные реакции на различные пневмонии очень похожи и являются частью общей воспалительной реакции организма, что часто наблюдается у пациентов в отделениях интенсивной терапии."Однако когда дело доходит до COVID-19, Т-клетки и естественные клетки-киллеры демонстрируют уникальное поведение и описывают своего рода паттерн в иммунной системе - иммунную сигнатуру, специфичную для COVID-19", - сказал он.
https://ria.ru/20210429/koronavirus-1730433123.html
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в мире, вакцинация россиян от covid-19, здоровье - общество, франция, германия

Ученые выяснили, как предсказать тяжелую форму COVID-19

21:08 06.05.2021 (обновлено: 21:23 06.05.2021)
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудница научно-исследовательской лаборатории "Генные и клеточные технологии" при Казанском федеральном университете
Сотрудница научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университете - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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ЦЮРИХ, 6 мая - РИА Новости. Количество Т-клеток-киллеров в крови пациента, заболевшего коронавирусом, является биомаркером, способным предсказать тяжесть течения COVID-19 даже на ранней стадии заражения, к такому выводу пришли швейцарские, немецкие и французские ученые.
Команда под руководством профессора Буркхарда Бехера из Института экспериментальной иммунологии Цюрихского университета в сотрудничестве с исследователями из Франции и Германии обнаружила, что биомаркером течения COVID может быть количество естественных Т-клеток-киллеров в крови. Уточняется, что эти клетки относятся к типу белых кровяных телец и являются частью раннего иммунного ответа.
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"Количество естественных Т-клеток-киллеров в крови может быть использовано для прогнозирования тяжелых случаев COVID-19 с высокой степенью уверенности даже в первый день пребывания пациента в больнице", - цитирует Бехера пресс-служба Цюрихского университета.
По мнению ученых, новый тест на биомаркеры поможет клиницистам принять решение о том, какой тип лечения необходимо использовать для того или иного пациента, а также нужно ли переводить больного в отделение интенсивной терапии.
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По словам Бехера, иммунные реакции на различные пневмонии очень похожи и являются частью общей воспалительной реакции организма, что часто наблюдается у пациентов в отделениях интенсивной терапии.
"Однако когда дело доходит до COVID-19, Т-клетки и естественные клетки-киллеры демонстрируют уникальное поведение и описывают своего рода паттерн в иммунной системе - иммунную сигнатуру, специфичную для COVID-19", - сказал он.
 
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