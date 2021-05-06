https://ria.ru/20210506/koronavirus-1731344816.html
Ученые выяснили, как предсказать тяжелую форму COVID-19
Ученые выяснили, как предсказать тяжелую форму COVID-19
Количество Т-клеток-киллеров в крови пациента, заболевшего коронавирусом, является биомаркером, способным предсказать тяжесть течения COVID-19 даже на ранней... РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T21:08
2021-05-06T21:08
2021-05-06T21:23
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ЦЮРИХ, 6 мая - РИА Новости. Количество Т-клеток-киллеров в крови пациента, заболевшего коронавирусом, является биомаркером, способным предсказать тяжесть течения COVID-19 даже на ранней стадии заражения, к такому выводу пришли швейцарские, немецкие и французские ученые.Команда под руководством профессора Буркхарда Бехера из Института экспериментальной иммунологии Цюрихского университета в сотрудничестве с исследователями из Франции и Германии обнаружила, что биомаркером течения COVID может быть количество естественных Т-клеток-киллеров в крови. Уточняется, что эти клетки относятся к типу белых кровяных телец и являются частью раннего иммунного ответа."Количество естественных Т-клеток-киллеров в крови может быть использовано для прогнозирования тяжелых случаев COVID-19 с высокой степенью уверенности даже в первый день пребывания пациента в больнице", - цитирует Бехера пресс-служба Цюрихского университета.По мнению ученых, новый тест на биомаркеры поможет клиницистам принять решение о том, какой тип лечения необходимо использовать для того или иного пациента, а также нужно ли переводить больного в отделение интенсивной терапии.По словам Бехера, иммунные реакции на различные пневмонии очень похожи и являются частью общей воспалительной реакции организма, что часто наблюдается у пациентов в отделениях интенсивной терапии."Однако когда дело доходит до COVID-19, Т-клетки и естественные клетки-киллеры демонстрируют уникальное поведение и описывают своего рода паттерн в иммунной системе - иммунную сигнатуру, специфичную для COVID-19", - сказал он.
https://ria.ru/20210429/koronavirus-1730433123.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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в мире, вакцинация россиян от covid-19, здоровье - общество, франция, германия
ЦЮРИХ, 6 мая - РИА Новости. Количество Т-клеток-киллеров в крови пациента, заболевшего коронавирусом, является биомаркером, способным предсказать тяжесть течения COVID-19 даже на ранней стадии заражения, к такому выводу пришли швейцарские, немецкие и французские ученые.
Команда под руководством профессора Буркхарда Бехера из Института экспериментальной иммунологии Цюрихского университета в сотрудничестве с исследователями из Франции и Германии
обнаружила, что биомаркером течения COVID может быть количество естественных Т-клеток-киллеров в крови. Уточняется, что эти клетки относятся к типу белых кровяных телец и являются частью раннего иммунного ответа.
"Количество естественных Т-клеток-киллеров в крови может быть использовано для прогнозирования тяжелых случаев COVID-19 с высокой степенью уверенности даже в первый день пребывания пациента в больнице", - цитирует Бехера пресс-служба Цюрихского университета.
По мнению ученых, новый тест на биомаркеры поможет клиницистам принять решение о том, какой тип лечения необходимо использовать для того или иного пациента, а также нужно ли переводить больного в отделение интенсивной терапии.
По словам Бехера, иммунные реакции на различные пневмонии очень похожи и являются частью общей воспалительной реакции организма, что часто наблюдается у пациентов в отделениях интенсивной терапии.
"Однако когда дело доходит до COVID-19, Т-клетки и естественные клетки-киллеры демонстрируют уникальное поведение и описывают своего рода паттерн в иммунной системе - иммунную сигнатуру, специфичную для COVID-19", - сказал он.