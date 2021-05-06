https://ria.ru/20210506/koronavirus-1731338928.html

В Швеции число случаев заражения коронавирусом превысило миллион

В Швеции число случаев заражения коронавирусом превысило миллион

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Швеции в четверг превысило 1 миллион человек, сообщает пресс-служба национального Агентства здравоохранения. РИА Новости, 06.05.2021

2021-05-06T20:15

2021-05-06T20:15

2021-05-06T20:15

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швеция

в мире

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Швеции в четверг превысило 1 миллион человек, сообщает пресс-служба национального Агентства здравоохранения.По данным ведомства, число подтвержденных случаев заражения достигло 1 002 121. Скончались в общей сложности 14 158 пациентов с коронавирусом.Отмечается, что уровень заболеваемости в стране по-прежнему высокий, в некоторых регионах он продолжает расти. Однако в конце месяца, как ожидается, третья волна коронавируса начнет спадать, отмечает местное Radio Sweden.

https://ria.ru/20210331/vaktsina-1603555926.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, здоровье - общество, швеция, в мире