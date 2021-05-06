https://ria.ru/20210506/koronavirus-1731278133.html
Оперштаб назвал регионы, где не зафиксировали прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы, где не зафиксировали прироста случаев COVID-19
Прироста COVID-19 за сутки нет в Ненецком и Чукотском автономных округах, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T11:09
2021-05-06T11:09
2021-05-06T11:09
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
чукотский автономный округ
ненецкий автономный округ
республика алтай
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597689324_0:297:3072:2025_1920x0_80_0_0_7c2b31babae25f7d5fe6452fdd995774.jpg
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Прироста COVID-19 за сутки нет в Ненецком и Чукотском автономных округах, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ - 0%, 2. Республика Алтай - 0,01%, 3. Еврейская автономная область - 0,02%", - говорится в сообщении.
чукотский автономный округ
ненецкий автономный округ
республика алтай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597689324_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d7a135d6d7231532b6b40c553ec51539.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, чукотский автономный округ, ненецкий автономный округ, республика алтай, общество