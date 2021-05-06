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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210506/koronavirus-1731277251.html
В России за сутки выявили 7639 новых случаев COVID-19
В России за сутки выявили 7639 новых случаев COVID-19
Число случаев COVID-19 за сутки выросло на 7639, сообщил оперативный штаб. РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T11:04
2021-05-06T15:14
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коронавирус covid-19
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Число случаев COVID-19 за сутки выросло на 7639, сообщил оперативный штаб.Накануне заразившихся было 7975, а до этого — 7770 человек. Это минимальный показатель с конца сентября прошлого года (7523).Темп прироста составил 0,16%. Умер 351 человек, из больниц выписали еще 7788 пациентов.Среди лидеров Москва — 2114 (днем ранее 2432), Санкт-Петербург — 715 (711) и Подмосковье — 600 (601).За время пандемии в стране зарегистрировали 4 855 128 случаев заражения коронавирусом. Умерли 112 246 человек, 4,47 миллиона выздоровели.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается около 154 миллионов инфицированных. Более 3,2 миллиона больных спасти не удалось.Наиболее подвержены инфекции оказались США, Индия, Бразилия и Франция. Россия уступила пятую строчку в этом списке Турции, но по-прежнему опережает Великобританию, Италию, Испанию и Германию.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество

В России за сутки выявили 7639 новых случаев COVID-19

11:04 06.05.2021 (обновлено: 15:14 06.05.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРаботники скорой медицинской помощи на территории Московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское"
Работники скорой медицинской помощи на территории Московского клинического центра инфекционных болезней Вороновское - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Число случаев COVID-19 за сутки выросло на 7639, сообщил оперативный штаб.
Накануне заразившихся было 7975, а до этого — 7770 человек. Это минимальный показатель с конца сентября прошлого года (7523).
Темп прироста составил 0,16%. Умер 351 человек, из больниц выписали еще 7788 пациентов.
Среди лидеров Москва — 2114 (днем ранее 2432), Санкт-Петербург — 715 (711) и Подмосковье — 600 (601).
За время пандемии в стране зарегистрировали 4 855 128 случаев заражения коронавирусом. Умерли 112 246 человек, 4,47 миллиона выздоровели.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается около 154 миллионов инфицированных. Более 3,2 миллиона больных спасти не удалось.
Наиболее подвержены инфекции оказались США, Индия, Бразилия и Франция. Россия уступила пятую строчку в этом списке Турции, но по-прежнему опережает Великобританию, Италию, Испанию и Германию.
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