https://ria.ru/20210506/koronavirus-1731277251.html

В России за сутки выявили 7639 новых случаев COVID-19

В России за сутки выявили 7639 новых случаев COVID-19

Число случаев COVID-19 за сутки выросло на 7639, сообщил оперативный штаб. РИА Новости, 06.05.2021

2021-05-06T11:04

2021-05-06T11:04

2021-05-06T15:14

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

общество

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Число случаев COVID-19 за сутки выросло на 7639, сообщил оперативный штаб.Накануне заразившихся было 7975, а до этого — 7770 человек. Это минимальный показатель с конца сентября прошлого года (7523).Темп прироста составил 0,16%. Умер 351 человек, из больниц выписали еще 7788 пациентов.Среди лидеров Москва — 2114 (днем ранее 2432), Санкт-Петербург — 715 (711) и Подмосковье — 600 (601).За время пандемии в стране зарегистрировали 4 855 128 случаев заражения коронавирусом. Умерли 112 246 человек, 4,47 миллиона выздоровели.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается около 154 миллионов инфицированных. Более 3,2 миллиона больных спасти не удалось.Наиболее подвержены инфекции оказались США, Индия, Бразилия и Франция. Россия уступила пятую строчку в этом списке Турции, но по-прежнему опережает Великобританию, Италию, Испанию и Германию.

https://ria.ru/20210506/plazma-1731268669.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество