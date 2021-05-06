https://ria.ru/20210506/koronavirus-1731277251.html
В России за сутки выявили 7639 новых случаев COVID-19
В России за сутки выявили 7639 новых случаев COVID-19
Число случаев COVID-19 за сутки выросло на 7639, сообщил оперативный штаб. РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T11:04
2021-05-06T11:04
2021-05-06T15:14
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729084286_0:0:2974:1673_1920x0_80_0_0_2dce8000fa63a520ec01e3949d2cce06.jpg
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Число случаев COVID-19 за сутки выросло на 7639, сообщил оперативный штаб.Накануне заразившихся было 7975, а до этого — 7770 человек. Это минимальный показатель с конца сентября прошлого года (7523).Темп прироста составил 0,16%. Умер 351 человек, из больниц выписали еще 7788 пациентов.Среди лидеров Москва — 2114 (днем ранее 2432), Санкт-Петербург — 715 (711) и Подмосковье — 600 (601).За время пандемии в стране зарегистрировали 4 855 128 случаев заражения коронавирусом. Умерли 112 246 человек, 4,47 миллиона выздоровели.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается около 154 миллионов инфицированных. Более 3,2 миллиона больных спасти не удалось.Наиболее подвержены инфекции оказались США, Индия, Бразилия и Франция. Россия уступила пятую строчку в этом списке Турции, но по-прежнему опережает Великобританию, Италию, Испанию и Германию.
https://ria.ru/20210506/plazma-1731268669.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729084286_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1b4d1f462b2c953e4af4e6d6025cf279.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество