https://ria.ru/20210506/koronavirus-1731276966.html

В Москве выявили 2114 новых случаев заражения коронавирусом

В Москве выявили 2114 новых случаев заражения коронавирусом

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве - 2 114, в Санкт-Петербурге - 715, Подмосковье - 600, сообщили журналистам в оперативном... РИА Новости, 06.05.2021

2021-05-06T11:04

2021-05-06T11:04

2021-05-06T11:04

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580709149_0:377:2856:1984_1920x0_80_0_0_c00aa72105d1f72e665f24921b1b63b6.jpg

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве - 2 114, в Санкт-Петербурге - 715, Подмосковье - 600, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 2 114, 2. Санкт-Петербург - 715, 3. Московская область - 600", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Магаданской области - четыре, Республике Алтай - два, Еврейской автономной области - один.

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург