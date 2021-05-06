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В Москве выявили 2114 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве выявили 2114 новых случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве - 2 114, в Санкт-Петербурге - 715, Подмосковье - 600, сообщили журналистам в оперативном... РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T11:04
2021-05-06T11:04
2021-05-06T11:04
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
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санкт-петербург
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве - 2 114, в Санкт-Петербурге - 715, Подмосковье - 600, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 2 114, 2. Санкт-Петербург - 715, 3. Московская область - 600", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Магаданской области - четыре, Республике Алтай - два, Еврейской автономной области - один.
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург