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В Москве опечатали пищеблок второго здания отеля "Вечный зов"
В Москве опечатали пищеблок второго здания отеля "Вечный зов"
Столичный Роспотребнадзор проверил второе здание гостиницы "Вечный зов" в Москве после пожара, выявлены санитарные нарушения в пищеблоке, он опечатан,... РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T17:58
2021-05-06T17:58
2021-05-06T18:28
пожар в отеле "вечный зов — кожуховская" в москве
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
происшествия
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Столичный Роспотребнадзор проверил второе здание гостиницы "Вечный зов" в Москве после пожара, выявлены санитарные нарушения в пищеблоке, он опечатан, сообщается на сайте ведомства.Пожар произошел в гостинице "Вечный зов-Кожуховская" в ночь на 4 мая. Огонь потушили на площади 100 квадратных метров. Изначально При пожаре скончались два человека. Как сообщили РИА Новости в департаменте образования, пострадавшие при пожаре приехали на слет кадет из разных регионов РФ. Заведено дело. Были задержаны генеральный директор частной организации, сдавшая здание в аренду, а также управляющий отеля."Проведены проверочные мероприятия в отношении второго здания гостиницы "Вечный зов" (Народный проспект, 5) в Восточном административном округе, куда были перевезены группы детей после пожара. При проведении проверки установлены грубые нарушения санитарных норм и правил на пищеблоке гостиницы", - говорится в сообщении.Отмечается, что в пищеблоке не обеспечивается последовательность технологических процессов, в столовой одновременно с приготовлением продукции питания выполняются ремонтные работы. Холодильного, технологического оборудования, инвентаря и посуды недостаточно.Кроме того, была обнаружена продукция с истекшим сроком годности, все помещения пищеблока находятся в неудовлетворительном санитарном состоянии, для посетителей и работников не оборудованы отдельные туалеты с раковинами для мытья рук, отметили в Роспотребнадзоре. Также не выполняются мероприятия по профилактике коронавирусной инфекции - отсутствуют дезинфицирующие средства и бактерицидный облучатель для обеззараживания воздуха, нет запаса масок и перчаток, подчеркнули в ведомстве."Помещения пищеблока гостиницы "Вечный зов" (Народный проспект, 5) 5 мая 2021 года опечатаны, составлен протокол о временном запрете деятельности по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ, материалы административного дела будут переданы в суд для принятия решения о временном приостановлении деятельности пищеблока гостиницы", - добавляется в сообщении.
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Кадры с места пожара в гостинице на юго-востоке Москвы
Возгорание в гостинице "Вечный зов" на юго-востоке столицы, около станции метро "Кожуховская", локализовали в 04:18, а в 04:30 его ликвидировали на площади ста квадратных метров.
2021-05-06T17:58
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пожар в отеле "вечный зов — кожуховская" в москве, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, происшествия
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости.
Столичный Роспотребнадзор
проверил второе здание гостиницы "Вечный зов" в Москве
после пожара, выявлены санитарные нарушения в пищеблоке, он опечатан, сообщается на сайте ведомства.
Пожар произошел в гостинице "Вечный зов-Кожуховская" в ночь на 4 мая. Огонь потушили на площади 100 квадратных метров. Изначально При пожаре скончались два человека. Как сообщили РИА Новости в департаменте образования, пострадавшие при пожаре приехали на слет кадет из разных регионов РФ
. Заведено дело. Были задержаны генеральный директор частной организации, сдавшая здание в аренду, а также управляющий отеля.
"Проведены проверочные мероприятия в отношении второго здания гостиницы "Вечный зов" (Народный проспект, 5) в Восточном административном округе
, куда были перевезены группы детей после пожара. При проведении проверки установлены грубые нарушения санитарных норм и правил на пищеблоке гостиницы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в пищеблоке не обеспечивается последовательность технологических процессов, в столовой одновременно с приготовлением продукции питания выполняются ремонтные работы. Холодильного, технологического оборудования, инвентаря и посуды недостаточно.
Кроме того, была обнаружена продукция с истекшим сроком годности, все помещения пищеблока находятся в неудовлетворительном санитарном состоянии, для посетителей и работников не оборудованы отдельные туалеты с раковинами для мытья рук, отметили в Роспотребнадзоре. Также не выполняются мероприятия по профилактике коронавирусной инфекции - отсутствуют дезинфицирующие средства и бактерицидный облучатель для обеззараживания воздуха, нет запаса масок и перчаток, подчеркнули в ведомстве.
"Помещения пищеблока гостиницы "Вечный зов" (Народный проспект, 5) 5 мая 2021 года опечатаны, составлен протокол о временном запрете деятельности по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ, материалы административного дела будут переданы в суд для принятия решения о временном приостановлении деятельности пищеблока гостиницы", - добавляется в сообщении.