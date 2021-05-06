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ВСУ устанавливают мины у линии соприкосновения, заявили в ДНР
ВСУ устанавливают мины у линии соприкосновения, заявили в ДНР
Украинские силовики устанавливают мины вблизи линии соприкосновения в Донбассе, заявил в четверг журналистам заместитель начальника Народной милиции... РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T17:09
2021-05-06T17:09
эдуард басурин
луганская народная республика
донецкая народная республика
оон
украина
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ДОНЕЦК, 6 мая – РИА Новости. Украинские силовики устанавливают мины вблизи линии соприкосновения в Донбассе, заявил в четверг журналистам заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин."За прошедшие сутки отмечена работа группы инженерного обеспечения по установке дополнительных минно-взрывных заграждений в зоне ответственности 28 бригады на удалении одного километра от позиций механизированного батальона первой отдельной танковой бригады в районе населенного пункта Тарамчук", - сказал Басурин.По его словам, кроме того, украинские силовики установили более 50 мин в районе подконтрольной Киеву Авдеевки.Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210506/donbass-1731317570.html
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эдуард басурин, луганская народная республика, донецкая народная республика, оон, украина, в мире

ВСУ устанавливают мины у линии соприкосновения, заявили в ДНР

17:09 06.05.2021
 
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкФрагменты строения, разрушенного в результате обстрела Горловки
Фрагменты строения, разрушенного в результате обстрела Горловки - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 6 мая – РИА Новости. Украинские силовики устанавливают мины вблизи линии соприкосновения в Донбассе, заявил в четверг журналистам заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
"За прошедшие сутки отмечена работа группы инженерного обеспечения по установке дополнительных минно-взрывных заграждений в зоне ответственности 28 бригады на удалении одного километра от позиций механизированного батальона первой отдельной танковой бригады в районе населенного пункта Тарамчук", - сказал Басурин.
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По его словам, кроме того, украинские силовики установили более 50 мин в районе подконтрольной Киеву Авдеевки.
Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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