https://ria.ru/20210506/donbass-1731317570.html

Разведка ДНР обнаружила вооружение украинских силовиков у жилых домов

Разведка ДНР обнаружила вооружение украинских силовиков у жилых домов

Разведка самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) обнаружила 15 единиц военной техники украинских силовиков в Донбассе за сутки, сообщил в четверг РИА Новости, 06.05.2021

2021-05-06T16:44

2021-05-06T16:44

2021-05-06T16:44

эдуард басурин

луганская народная республика

донецкая народная республика

оон

украина

в мире

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ДОНЕЦК, 6 мая – РИА Новости. Разведка самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) обнаружила 15 единиц военной техники украинских силовиков в Донбассе за сутки, сообщил в четверг журналистам заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин."В нарушении третьего пункта дополнительных мер выявлено размещение 15 единиц вооружения и военной техники вооруженных формирований Украины вблизи жилых домов и муниципальных объектов на подконтрольной Украине территории", - сказал Басурин.Он уточнил, что среди обнаруженного вооружения зенитно-ракетный комплекс и бронетехника.В Донбассе с 27 июля 2020 года вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210506/gorlovka-1731265717.html

https://ria.ru/20210504/ranenie-1731143165.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эдуард басурин, луганская народная республика, донецкая народная республика, оон, украина, в мире