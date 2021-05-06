Разведка ДНР обнаружила вооружение украинских силовиков у жилых домов
ДОНЕЦК, 6 мая – РИА Новости. Разведка самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) обнаружила 15 единиц военной техники украинских силовиков в Донбассе за сутки, сообщил в четверг журналистам заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
"В нарушении третьего пункта дополнительных мер выявлено размещение 15 единиц вооружения и военной техники вооруженных формирований Украины вблизи жилых домов и муниципальных объектов на подконтрольной Украине территории", - сказал Басурин.
Он уточнил, что среди обнаруженного вооружения зенитно-ракетный комплекс и бронетехника.
В Донбассе с 27 июля 2020 года вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.