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https://ria.ru/20210506/donbass-1731317570.html
Разведка ДНР обнаружила вооружение украинских силовиков у жилых домов
Разведка ДНР обнаружила вооружение украинских силовиков у жилых домов
Разведка самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) обнаружила 15 единиц военной техники украинских силовиков в Донбассе за сутки, сообщил в четверг РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T16:44
2021-05-06T16:44
эдуард басурин
луганская народная республика
донецкая народная республика
оон
украина
в мире
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ДОНЕЦК, 6 мая – РИА Новости. Разведка самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) обнаружила 15 единиц военной техники украинских силовиков в Донбассе за сутки, сообщил в четверг журналистам заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин."В нарушении третьего пункта дополнительных мер выявлено размещение 15 единиц вооружения и военной техники вооруженных формирований Украины вблизи жилых домов и муниципальных объектов на подконтрольной Украине территории", - сказал Басурин.Он уточнил, что среди обнаруженного вооружения зенитно-ракетный комплекс и бронетехника.В Донбассе с 27 июля 2020 года вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210506/gorlovka-1731265717.html
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луганская народная республика
донецкая народная республика
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эдуард басурин, луганская народная республика, донецкая народная республика, оон, украина, в мире

Разведка ДНР обнаружила вооружение украинских силовиков у жилых домов

16:44 06.05.2021
 
© REUTERS / Oleksandr KlymenkoУкраинские военные в районе линии соприкосновения в Донецкой области
Украинские военные в районе линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
© REUTERS / Oleksandr Klymenko
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ДОНЕЦК, 6 мая – РИА Новости. Разведка самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) обнаружила 15 единиц военной техники украинских силовиков в Донбассе за сутки, сообщил в четверг журналистам заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
"В нарушении третьего пункта дополнительных мер выявлено размещение 15 единиц вооружения и военной техники вооруженных формирований Украины вблизи жилых домов и муниципальных объектов на подконтрольной Украине территории", - сказал Басурин.
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Он уточнил, что среди обнаруженного вооружения зенитно-ракетный комплекс и бронетехника.
В Донбассе с 27 июля 2020 года вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Эдуард БасуринЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаООНУкраинаВ мире
 
 
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