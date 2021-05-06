https://ria.ru/20210506/chekhiya-1731321305.html

Премьер Чехии призвал "успокоить" отношения с Россией

Премьер Чехии призвал "успокоить" отношения с Россией

Премьер Чехии Андрей Бабиш заявил о необходимости успокоить напряженную атмосферу в отношениях Москвы и Праги. Его выступление в парламенте транслировало... РИА Новости, 06.05.2021

2021-05-06T17:08

2021-05-06T17:08

2021-05-06T17:30

россия

андрей бабиш

чехия

в мире

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ПРАГА, 6 мая — РИА Новости. Премьер Чехии Андрей Бабиш заявил о необходимости успокоить напряженную атмосферу в отношениях Москвы и Праги. Его выступление в парламенте транслировало Чешское ТВ.По словам Бабиша, сейчас ситуация "разогрета эмоциями".Премьер также прокомментировал список недружественных государств, который сейчас составляет Россия, и вариант включения в него Чехии. Согласно указу Владимира Путина, в дипломатические представительства этих стран ограничат возможность найма российских граждан.Бабиш ранее возложил ответственность за взрывы на оружейном складе во Врбетице на Москву. В Кремле эти обвинения назвали возмутительными и голословными, а в МИД — "маразматическим парадом". Тем не менее Прага выслала 18 российских дипломатов, на что Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешского посольства.Глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от России вернуть в Москву высланных дипломатов. Не получив положительного ответа, Прага снова объявила о сокращении численного состава посольства России, дав срок до конца мая.Накануне генпрокурор Чехии Павел Земан допустил остановку "дела во Врбетице", если не удастся допросить подозреваемых или обеспечить их присутствие. Как указывали в надзорном ведомстве, речь идет о тех самых людях — россиянах Александре Петрове и Руслане Боширове, — которых Лондон подозревает в отравлении Сергея Скрипаля.

https://ria.ru/20210504/otstavka-1731105654.html

https://ria.ru/20210429/nesostykovka-1730499097.html

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россия, андрей бабиш, чехия, в мире