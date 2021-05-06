Премьер Чехии призвал "успокоить" отношения с Россией
17:08 06.05.2021 (обновлено: 17:30 06.05.2021)
© AP Photo / Valentina PetrovaПремьер-министр Чехии Андрей Бабиш
© AP Photo / Valentina Petrova
ПРАГА, 6 мая — РИА Новости. Премьер Чехии Андрей Бабиш заявил о необходимости успокоить напряженную атмосферу в отношениях Москвы и Праги. Его выступление в парламенте транслировало Чешское ТВ.
По словам Бабиша, сейчас ситуация "разогрета эмоциями".
Премьер также прокомментировал список недружественных государств, который сейчас составляет Россия, и вариант включения в него Чехии. Согласно указу Владимира Путина, в дипломатические представительства этих стран ограничат возможность найма российских граждан.
"Не знаю, вам этого мало?" — спросил Бабиш депутатов.
Бабиш ранее возложил ответственность за взрывы на оружейном складе во Врбетице на Москву. В Кремле эти обвинения назвали возмутительными и голословными, а в МИД — "маразматическим парадом". Тем не менее Прага выслала 18 российских дипломатов, на что Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешского посольства.
Глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от России вернуть в Москву высланных дипломатов. Не получив положительного ответа, Прага снова объявила о сокращении численного состава посольства России, дав срок до конца мая.
Накануне генпрокурор Чехии Павел Земан допустил остановку "дела во Врбетице", если не удастся допросить подозреваемых или обеспечить их присутствие. Как указывали в надзорном ведомстве, речь идет о тех самых людях — россиянах Александре Петрове и Руслане Боширове, — которых Лондон подозревает в отравлении Сергея Скрипаля.