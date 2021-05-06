Блинкен встретится с главой неканонической "Православной церкви Украины"
© AP Photo / Jacquelyn Martin/PoolГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
© AP Photo / Jacquelyn Martin/Pool
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен в рамках своего двухдневного визита в Киев встретится с главой неканонической "Православной церкви Украины" (ПЦУ) митрополитом Епифанием, следует из расписания госсекретаря.
Русская православная церковь не признает созданную в 2018 году ПЦУ, получившую от Константинополя томос об "автокефалии".
"Госсекретарь Блинкен с митрополитом Епифанием посетит Михайловский Златоверхий монастырь в Киеве, Украина", - сообщается на сайте госдепартамента США, где опубликовано расписание Блинкена в рамках его визита.
Посещение монастыря запланировано на 10.20 по местному времени, перед этим госсекретарь совместно с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и митрополитом ПЦУ примет участие в церемонии возложения цветов к мемориалу в память о жертвах конфликта в Донбассе, которая пройдет в 10.10 утра.
В ходе поездки у госсекретаря также запланирована встреча с депутатами Верховной рады Украины, которая состоится в 9.20. Позже Блинкен встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьером Денисом Шмыгалем. Отмечается, что в рамках встречи в 11.55 лидер Украины и госсекретарь Соединенных Штатов проведут совместную пресс-конференцию.
Согласно опубликованному расписанию, в 15.25 Блинкен примет участие в виртуальном круглом столе, посвященном вопросу принятия реформ для эффективной борьбы с коррупцией. В 16.15 по местному времени у госсекретаря США запланирована виртуальная встреча с представителями посольства США в Киеве.
В 2018 году по инициативе бывшего тогда президентом Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата в Киеве прошел "автокефальный объединительный собор", на котором две раскольнические организации – УПЦ КП и "Украинская автокефальная православная церковь", создали одну раскольническую структуру – так называемую "Православную церковь Украины" (ПЦУ), которая получила от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об "автокефалии". Русская православная церковь ее не признала и в октябре 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.