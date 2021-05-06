https://ria.ru/20210506/blinken-1731256905.html

Блинкен встретится с главой неканонической "Православной церкви Украины"

Блинкен встретится с главой неканонической "Православной церкви Украины"

Госсекретарь США Энтони Блинкен в рамках своего двухдневного визита в Киев встретится с главой неканонической "Православной церкви Украины" (ПЦУ) митрополитом... РИА Новости, 06.05.2021

2021-05-06T06:46

2021-05-06T06:46

2021-05-06T06:46

религия и мировоззрение

православная церковь украины (пцу)

энтони блинкен

сша

украина

в мире

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен в рамках своего двухдневного визита в Киев встретится с главой неканонической "Православной церкви Украины" (ПЦУ) митрополитом Епифанием, следует из расписания госсекретаря.Русская православная церковь не признает созданную в 2018 году ПЦУ, получившую от Константинополя томос об "автокефалии"."Госсекретарь Блинкен с митрополитом Епифанием посетит Михайловский Златоверхий монастырь в Киеве, Украина", - сообщается на сайте госдепартамента США, где опубликовано расписание Блинкена в рамках его визита.Посещение монастыря запланировано на 10.20 по местному времени, перед этим госсекретарь совместно с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и митрополитом ПЦУ примет участие в церемонии возложения цветов к мемориалу в память о жертвах конфликта в Донбассе, которая пройдет в 10.10 утра.В ходе поездки у госсекретаря также запланирована встреча с депутатами Верховной рады Украины, которая состоится в 9.20. Позже Блинкен встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьером Денисом Шмыгалем. Отмечается, что в рамках встречи в 11.55 лидер Украины и госсекретарь Соединенных Штатов проведут совместную пресс-конференцию.Согласно опубликованному расписанию, в 15.25 Блинкен примет участие в виртуальном круглом столе, посвященном вопросу принятия реформ для эффективной борьбы с коррупцией. В 16.15 по местному времени у госсекретаря США запланирована виртуальная встреча с представителями посольства США в Киеве.В 2018 году по инициативе бывшего тогда президентом Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата в Киеве прошел "автокефальный объединительный собор", на котором две раскольнические организации – УПЦ КП и "Украинская автокефальная православная церковь", создали одну раскольническую структуру – так называемую "Православную церковь Украины" (ПЦУ), которая получила от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об "автокефалии". Русская православная церковь ее не признала и в октябре 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.

https://ria.ru/20210506/revizor-1731255422.html

https://ria.ru/20210505/ukraina-1731210263.html

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православная церковь украины (пцу), энтони блинкен, сша, украина, в мире