https://ria.ru/20210506/belorussiya-1731274281.html

Белорусский посол рассказал о работе над дорожными картами интеграции

Белорусский посол рассказал о работе над дорожными картами интеграции

Москва и Минск работают над согласованием оставшихся двух из 28 дорожных карт интеграции, надеются согласовать их к концу года, сообщил журналистам посол... РИА Новости, 06.05.2021

2021-05-06T10:40

2021-05-06T10:40

2021-05-06T11:07

роман головченко

россия

михаил мишустин

владимир семашко

белоруссия

в мире

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Москва и Минск работают над согласованием оставшихся двух из 28 дорожных карт интеграции, надеются согласовать их к концу года, сообщил журналистам посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко.Премьер Белоруссии Роман Головченко 28 апреля в Казани на встрече с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным заявил, что Минск передал Москве завизированные проекты 26 союзных программ (интеграционных дорожных карт), в работе остаются еще две."Из 28 дорожных карт 26 уже подписано, согласовано на уровне министров России и Белоруссии. Сейчас работаем над оставшимися двумя, есть надежда, что к концу года мы все согласуем и подпишем новую программу, которая даст толчок, и мы пойдем на совершенно другой уровень", - сказал посол.Он подчеркнул, что на формирование нормативной базы под дорожные карты по интеграции РФ и Белоруссии может уйти минимум полгода. "28 направлений, в каждом направлении надо законодательную базу подвести - и внутрибелорусскую, и внутрироссийскую, и межправсоглашения. Потом пойдет очень напряжённая работа формирования нормативной базы. Обычно это занимает минимум полгода, когда надо разработать нормативные акты", - пояснил дипломат.При этом, по его словам, "самая сложная задача - это унификация налогово-таможенного законодательства". "Предполагается, что на это уйдет минимум 2-2,5 года, для того, чтобы привести все в соответствие", - отметил Семашко.Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года в Москве, в декабре 2019 года - к 20-летию документа - предлагалось принять программу углубления интеграции. Была создана рабочая группа по выработке предложений, сторонами в общей сложности разрабатывались проекты свыше 30 отраслевых "дорожных карт". Однако программа сторонами до сих пор не принята.

https://ria.ru/20210422/integratsiya-1729392001.html

https://ria.ru/20210424/lukashenko-1729772820.html

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роман головченко, россия, михаил мишустин, владимир семашко, белоруссия, в мире