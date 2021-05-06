https://ria.ru/20210506/armiya-1731329439.html
Страны Евросоюза хотят создать оперативные вооруженные силы
Страны Евросоюза хотят создать оперативные вооруженные силы
Европейская комиссия подготовит предложения по формированию подразделения военных сил ЕС для быстрого реагирования на кризисы в мире. РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T18:14
2021-05-06T18:14
2021-05-06T18:53
жозеп боррель
евросоюз
франция
германия
еврокомиссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155184/27/1551842779_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_3925b69a9ad94d2e050a777ea637a746.jpg
БРЮССЕЛЬ, 6 мая — РИА Новости. Европейская комиссия подготовит предложения по формированию подразделения военных сил ЕС для быстрого реагирования на кризисы в мире."Мы должны быть лучше подготовлены", — сказал верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам заседания Совета глав минобороны ЕС.Вопрос создания европейских сил быстрого реагирования был одной из важных тем в повестке мероприятия. Как пояснил журналистам высокопоставленный европейский представитель, речь идет о группировке в пять тысяч человек для быстрого развертывания в случае возникновения кризисной ситуации. Их оснастят всем необходимым, включая транспорт и вооружение.Предложение поддерживают 14 стран Евросоюза, в том числе Франция и Германия.Среди обсуждавшихся тем — и оборонная инициатива PESCO (Постоянное структурированное сотрудничество в сферах обороны и безопасности"), включающая возможное присоединение к ней США, Канады и Норвегии, не входящих в ЕС.Об укреплении оборонных возможностей ранее говорили и в НАТО. Так, в марте генсек альянса Йенс Столтенберг подчеркивал необходимость увеличения финансирования. Поводом послужило "агрессивное поведение" России.
https://ria.ru/20210403/germaniya-1604095561.html
https://ria.ru/20210505/balans-1731211173.html
франция
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/155184/27/1551842779_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_b67153e3b306bc01a7d7f93bfd4a9534.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жозеп боррель, евросоюз, франция, германия, еврокомиссия, в мире