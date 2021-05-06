https://ria.ru/20210506/armiya-1731329439.html

Страны Евросоюза хотят создать оперативные вооруженные силы

Страны Евросоюза хотят создать оперативные вооруженные силы

Европейская комиссия подготовит предложения по формированию подразделения военных сил ЕС для быстрого реагирования на кризисы в мире. РИА Новости, 06.05.2021

2021-05-06T18:14

2021-05-06T18:14

2021-05-06T18:53

жозеп боррель

евросоюз

франция

германия

еврокомиссия

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 6 мая — РИА Новости. Европейская комиссия подготовит предложения по формированию подразделения военных сил ЕС для быстрого реагирования на кризисы в мире."Мы должны быть лучше подготовлены", — сказал верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам заседания Совета глав минобороны ЕС.Вопрос создания европейских сил быстрого реагирования был одной из важных тем в повестке мероприятия. Как пояснил журналистам высокопоставленный европейский представитель, речь идет о группировке в пять тысяч человек для быстрого развертывания в случае возникновения кризисной ситуации. Их оснастят всем необходимым, включая транспорт и вооружение.Предложение поддерживают 14 стран Евросоюза, в том числе Франция и Германия.Среди обсуждавшихся тем — и оборонная инициатива PESCO (Постоянное структурированное сотрудничество в сферах обороны и безопасности"), включающая возможное присоединение к ней США, Канады и Норвегии, не входящих в ЕС.Об укреплении оборонных возможностей ранее говорили и в НАТО. Так, в марте генсек альянса Йенс Столтенберг подчеркивал необходимость увеличения финансирования. Поводом послужило "агрессивное поведение" России.

https://ria.ru/20210403/germaniya-1604095561.html

https://ria.ru/20210505/balans-1731211173.html

франция

германия

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жозеп боррель, евросоюз, франция, германия, еврокомиссия, в мире