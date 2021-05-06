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Страны Евросоюза хотят создать оперативные вооруженные силы
Страны Евросоюза хотят создать оперативные вооруженные силы
Европейская комиссия подготовит предложения по формированию подразделения военных сил ЕС для быстрого реагирования на кризисы в мире. РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T18:14
2021-05-06T18:53
жозеп боррель
евросоюз
франция
германия
еврокомиссия
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 6 мая — РИА Новости. Европейская комиссия подготовит предложения по формированию подразделения военных сил ЕС для быстрого реагирования на кризисы в мире."Мы должны быть лучше подготовлены", — сказал верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам заседания Совета глав минобороны ЕС.Вопрос создания европейских сил быстрого реагирования был одной из важных тем в повестке мероприятия. Как пояснил журналистам высокопоставленный европейский представитель, речь идет о группировке в пять тысяч человек для быстрого развертывания в случае возникновения кризисной ситуации. Их оснастят всем необходимым, включая транспорт и вооружение.Предложение поддерживают 14 стран Евросоюза, в том числе Франция и Германия.Среди обсуждавшихся тем — и оборонная инициатива PESCO (Постоянное структурированное сотрудничество в сферах обороны и безопасности"), включающая возможное присоединение к ней США, Канады и Норвегии, не входящих в ЕС.Об укреплении оборонных возможностей ранее говорили и в НАТО. Так, в марте генсек альянса Йенс Столтенберг подчеркивал необходимость увеличения финансирования. Поводом послужило "агрессивное поведение" России.
https://ria.ru/20210403/germaniya-1604095561.html
https://ria.ru/20210505/balans-1731211173.html
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жозеп боррель, евросоюз, франция, германия, еврокомиссия, в мире

Страны Евросоюза хотят создать оперативные вооруженные силы

18:14 06.05.2021 (обновлено: 18:53 06.05.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 6 мая — РИА Новости. Европейская комиссия подготовит предложения по формированию подразделения военных сил ЕС для быстрого реагирования на кризисы в мире.
"Мы должны быть лучше подготовлены", — сказал верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам заседания Совета глав минобороны ЕС.
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Вопрос создания европейских сил быстрого реагирования был одной из важных тем в повестке мероприятия. Как пояснил журналистам высокопоставленный европейский представитель, речь идет о группировке в пять тысяч человек для быстрого развертывания в случае возникновения кризисной ситуации. Их оснастят всем необходимым, включая транспорт и вооружение.
Предложение поддерживают 14 стран Евросоюза, в том числе Франция и Германия.
Среди обсуждавшихся тем — и оборонная инициатива PESCO (Постоянное структурированное сотрудничество в сферах обороны и безопасности"), включающая возможное присоединение к ней США, Канады и Норвегии, не входящих в ЕС.
Об укреплении оборонных возможностей ранее говорили и в НАТО. Так, в марте генсек альянса Йенс Столтенберг подчеркивал необходимость увеличения финансирования. Поводом послужило "агрессивное поведение" России.
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