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Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору антисептика
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору антисептика
Роспотребнадзор дал рекомендации россиянам, как правильно выбрать эффективный антисептик для защиты от коронавирусной инфекции, сообщается на сайте надзорного... РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T08:45
2021-05-06T12:10
россия
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Роспотребнадзор дал рекомендации россиянам, как правильно выбрать эффективный антисептик для защиты от коронавирусной инфекции, сообщается на сайте надзорного ведомства."Первое, что нужно сделать при выборе антисептика, это проверить наличие государственной регистрации. Все кожные антисептики в России обязательно проходят государственную регистрацию, которая оформляется по результатам исследований в НИИ Дезинфектологии Роспотребнадзора", — говорится в сообщении.Подчеркивается, что на упаковке антисептика должен быть номер свидетельства о госрегистрации и написано, для чего средство предназначено и как его применять. А также указано, работает ли оно против вирусов и бактерий. Номер свидетельства о государственной регистрации можно проверить в едином реестре на сайте Роспотребнадзора.Отмечается, что для профилактики COVID стоит использовать спиртосодержащие антисептики. Содержание этилового спирта должно быть не менее 70%, а изопропилового — не менее 60%. Антисептик может состоять из смеси спиртов. В этом случае концентрация должна быть не менее 60% — и следует обращать внимание, чтобы эта концентрация была "по массе". Кроме того, в состав антисептика могут входить и смягчающие и увлажняющие кожу компоненты.Однако если вы работаете с наличными деньгами, звоните по общественными телефонам, пользуетесь на работе общим компьютером, ездите в метро, на автобусах и маршрутках, то желательно обрабатывать руки регулярно."В кожном антисептике не должно быть никаких агрессивных кислот и альдегидных соединений, то есть веществ, оканчивающихся на -альдегид. Обращайте внимание и на четвертичные аммониевые соединения (сокращенно ЧАС). Они допустимы, но в определенной концентрации. Если ее превысить, то возможно раздражение кожи, поэтому важно проверить, получил ли препарат с ЧАС регистрационный номер в Роспотребнадзоре", — добавляется в сообщении.
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россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору антисептика

08:45 06.05.2021 (обновлено: 12:10 06.05.2021)
 
© Depositphotos / PhotoAОбработка рук антисептиком
Обработка рук антисептиком - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
© Depositphotos / PhotoA
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Роспотребнадзор дал рекомендации россиянам, как правильно выбрать эффективный антисептик для защиты от коронавирусной инфекции, сообщается на сайте надзорного ведомства.
"Первое, что нужно сделать при выборе антисептика, это проверить наличие государственной регистрации. Все кожные антисептики в России обязательно проходят государственную регистрацию, которая оформляется по результатам исследований в НИИ Дезинфектологии Роспотребнадзора", — говорится в сообщении.
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Подчеркивается, что на упаковке антисептика должен быть номер свидетельства о госрегистрации и написано, для чего средство предназначено и как его применять. А также указано, работает ли оно против вирусов и бактерий. Номер свидетельства о государственной регистрации можно проверить в едином реестре на сайте Роспотребнадзора.

"Обратите внимание, если на упаковке написано, что антисептик "убивает вирус SARS-CoV-2", то это не что иное, как обычный маркетинговый ход. Если производители указывают, что средство направлено на профилактику именно коронавируса, у него должно быть подтверждение эффективности относительно коронавируса, выданное в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора", — добавляется в сообщении.

Отмечается, что для профилактики COVID стоит использовать спиртосодержащие антисептики. Содержание этилового спирта должно быть не менее 70%, а изопропилового — не менее 60%. Антисептик может состоять из смеси спиртов. В этом случае концентрация должна быть не менее 60% — и следует обращать внимание, чтобы эта концентрация была "по массе". Кроме того, в состав антисептика могут входить и смягчающие и увлажняющие кожу компоненты.

"Чтобы эффективно защитить себя от вируса, нужно знать, какое количество антисептика наносить на руки, сколько по времени нужно ждать, чтобы он сработал. Вся информация об этом должна быть указана в инструкции. Помните, что если вы работаете в основном из дома и нечасто выходите на улицу, нет необходимости в постоянной обработке рук, тем более спиртовыми средствами", — добавляют в Роспотребнадзоре.

Однако если вы работаете с наличными деньгами, звоните по общественными телефонам, пользуетесь на работе общим компьютером, ездите в метро, на автобусах и маршрутках, то желательно обрабатывать руки регулярно.
"В кожном антисептике не должно быть никаких агрессивных кислот и альдегидных соединений, то есть веществ, оканчивающихся на -альдегид. Обращайте внимание и на четвертичные аммониевые соединения (сокращенно ЧАС). Они допустимы, но в определенной концентрации. Если ее превысить, то возможно раздражение кожи, поэтому важно проверить, получил ли препарат с ЧАС регистрационный номер в Роспотребнадзоре", — добавляется в сообщении.
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