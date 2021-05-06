https://ria.ru/20210506/antiseptik-1731262976.html

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору антисептика

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору антисептика

Роспотребнадзор дал рекомендации россиянам, как правильно выбрать эффективный антисептик для защиты от коронавирусной инфекции, сообщается на сайте надзорного... РИА Новости, 06.05.2021

2021-05-06T08:45

2021-05-06T08:45

2021-05-06T12:10

россия

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Роспотребнадзор дал рекомендации россиянам, как правильно выбрать эффективный антисептик для защиты от коронавирусной инфекции, сообщается на сайте надзорного ведомства."Первое, что нужно сделать при выборе антисептика, это проверить наличие государственной регистрации. Все кожные антисептики в России обязательно проходят государственную регистрацию, которая оформляется по результатам исследований в НИИ Дезинфектологии Роспотребнадзора", — говорится в сообщении.Подчеркивается, что на упаковке антисептика должен быть номер свидетельства о госрегистрации и написано, для чего средство предназначено и как его применять. А также указано, работает ли оно против вирусов и бактерий. Номер свидетельства о государственной регистрации можно проверить в едином реестре на сайте Роспотребнадзора.Отмечается, что для профилактики COVID стоит использовать спиртосодержащие антисептики. Содержание этилового спирта должно быть не менее 70%, а изопропилового — не менее 60%. Антисептик может состоять из смеси спиртов. В этом случае концентрация должна быть не менее 60% — и следует обращать внимание, чтобы эта концентрация была "по массе". Кроме того, в состав антисептика могут входить и смягчающие и увлажняющие кожу компоненты.Однако если вы работаете с наличными деньгами, звоните по общественными телефонам, пользуетесь на работе общим компьютером, ездите в метро, на автобусах и маршрутках, то желательно обрабатывать руки регулярно."В кожном антисептике не должно быть никаких агрессивных кислот и альдегидных соединений, то есть веществ, оканчивающихся на -альдегид. Обращайте внимание и на четвертичные аммониевые соединения (сокращенно ЧАС). Они допустимы, но в определенной концентрации. Если ее превысить, то возможно раздражение кожи, поэтому важно проверить, получил ли препарат с ЧАС регистрационный номер в Роспотребнадзоре", — добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20210505/myte-1731151958.html

https://ria.ru/20201231/zimniy-1591723948.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество