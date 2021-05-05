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Заключенным хотят увеличить число свиданий и телефонных разговоров
Заключенным хотят увеличить число свиданий и телефонных разговоров
Подозреваемые, обвиняемые и заключенные в учреждениях уголовно-исполнительной системы РФ могут получить право на большее количество свиданий, следует из... РИА Новости, 05.05.2021
2021-05-05T19:41
2021-05-05T19:41
2021-05-05T19:42
россия
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
общество
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Подозреваемые, обвиняемые и заключенные в учреждениях уголовно-исполнительной системы РФ могут получить право на большее количество свиданий, следует из Концепции развития УИС до 2030 года, опубликованной на портале правовой информации."В целях обеспечения порядка и условий содержания подозреваемых, обвиняемых и осужденных в учреждениях УИС… предполагается принятие дополнительных мер, предусматривающих: увеличение количества свиданий осужденных с родственниками, увеличение количества посылок, разрешенных к получению", - сообщается в документе.Кроме того, предполагается увеличить число телефонных разговоров, оптимизировать перечень товаров и продуктов, разрешенных заключенным, упростить передачу книг, а также планируется предусмотреть право на отправку и получение электронных писем.Концепция, помимо этого, предполагает "обеспечение приватности при установлении санузлов во всех учреждениях УИС".Еще в документе предполагается расширить перечень ассортимента товаров для заключенных в магазинах при УИС и поэтапно оснастить помещения учреждений холодильникам и телевизорами.
https://ria.ru/20201218/koronavirus-1589937354.html
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РИА Новости
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россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), общество
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости.
Подозреваемые, обвиняемые и заключенные в учреждениях уголовно-исполнительной системы РФ
могут получить право на большее количество свиданий, следует из Концепции развития УИС до 2030 года, опубликованной на портале правовой информации.
"В целях обеспечения порядка и условий содержания подозреваемых, обвиняемых и осужденных в учреждениях УИС… предполагается принятие дополнительных мер, предусматривающих: увеличение количества свиданий осужденных с родственниками, увеличение количества посылок, разрешенных к получению", - сообщается в документе.
Кроме того, предполагается увеличить число телефонных разговоров, оптимизировать перечень товаров и продуктов, разрешенных заключенным, упростить передачу книг, а также планируется предусмотреть право на отправку и получение электронных писем.
Концепция, помимо этого, предполагает "обеспечение приватности при установлении санузлов во всех учреждениях УИС".
Еще в документе предполагается расширить перечень ассортимента товаров для заключенных в магазинах при УИС и поэтапно оснастить помещения учреждений холодильникам и телевизорами.