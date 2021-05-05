https://ria.ru/20210505/zaklyuchennye-1731234375.html

Заключенным хотят увеличить число свиданий и телефонных разговоров

Заключенным хотят увеличить число свиданий и телефонных разговоров

Подозреваемые, обвиняемые и заключенные в учреждениях уголовно-исполнительной системы РФ могут получить право на большее количество свиданий, следует из... РИА Новости, 05.05.2021

2021-05-05T19:41

2021-05-05T19:41

2021-05-05T19:42

россия

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/19/1594511556_0:190:3072:1918_1920x0_80_0_0_5d863c67aedcd94a86d1aa9cb6433904.jpg

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Подозреваемые, обвиняемые и заключенные в учреждениях уголовно-исполнительной системы РФ могут получить право на большее количество свиданий, следует из Концепции развития УИС до 2030 года, опубликованной на портале правовой информации."В целях обеспечения порядка и условий содержания подозреваемых, обвиняемых и осужденных в учреждениях УИС… предполагается принятие дополнительных мер, предусматривающих: увеличение количества свиданий осужденных с родственниками, увеличение количества посылок, разрешенных к получению", - сообщается в документе.Кроме того, предполагается увеличить число телефонных разговоров, оптимизировать перечень товаров и продуктов, разрешенных заключенным, упростить передачу книг, а также планируется предусмотреть право на отправку и получение электронных писем.Концепция, помимо этого, предполагает "обеспечение приватности при установлении санузлов во всех учреждениях УИС".Еще в документе предполагается расширить перечень ассортимента товаров для заключенных в магазинах при УИС и поэтапно оснастить помещения учреждений холодильникам и телевизорами.

https://ria.ru/20201218/koronavirus-1589937354.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), общество