https://ria.ru/20210505/zabor-1731171874.html

В Кирове пенсионерку насмерть придавило забором со стройки

В Кирове пенсионерку насмерть придавило забором со стройки

Следователи выясняют обстоятельства гибели пенсионерки в Кирове, на которую упал забор со стройки, сообщает региональное управление СК РФ. РИА Новости, 05.05.2021

2021-05-05T10:52

2021-05-05T10:52

2021-05-05T10:52

киров

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 мая - РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства гибели пенсионерки в Кирове, на которую упал забор со стройки, сообщает региональное управление СК РФ.Днём 4 мая 79-летнюю женщину с переломами привезли в больницу от дома 72 по улице Дерендяева в Кирове. Несмотря на помощь медиков, она скончалась.По этому факту следователями проводится доследственная проверка, в рамках которой устанавливаются обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

https://ria.ru/20210501/perm-1730828441.html

киров

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

киров, следственный комитет россии (ск рф), происшествия