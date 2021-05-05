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В Кирове пенсионерку насмерть придавило забором со стройки
В Кирове пенсионерку насмерть придавило забором со стройки
Следователи выясняют обстоятельства гибели пенсионерки в Кирове, на которую упал забор со стройки, сообщает региональное управление СК РФ. РИА Новости, 05.05.2021
2021-05-05T10:52
2021-05-05T10:52
киров
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 мая - РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства гибели пенсионерки в Кирове, на которую упал забор со стройки, сообщает региональное управление СК РФ.Днём 4 мая 79-летнюю женщину с переломами привезли в больницу от дома 72 по улице Дерендяева в Кирове. Несмотря на помощь медиков, она скончалась.По этому факту следователями проводится доследственная проверка, в рамках которой устанавливаются обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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киров, следственный комитет россии (ск рф), происшествия

В Кирове пенсионерку насмерть придавило забором со стройки

10:52 05.05.2021
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи в Свердловской области
Автомобиль скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 05.05.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 мая - РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства гибели пенсионерки в Кирове, на которую упал забор со стройки, сообщает региональное управление СК РФ.
Днём 4 мая 79-летнюю женщину с переломами привезли в больницу от дома 72 по улице Дерендяева в Кирове. Несмотря на помощь медиков, она скончалась.
"Установлено, что травмы женщина получила в результате падения на нее ограждения (забора из профнастила) строительного объекта ООО "Биохимтрейд" во время порыва ветра", - говорится в сообщении регионального СУСК.
По этому факту следователями проводится доследственная проверка, в рамках которой устанавливаются обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 01.05.2021
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