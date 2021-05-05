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Глава МИД Японии призвал к "солидарному подходу" в отношении России
Глава МИД Японии призвал к "солидарному подходу" в отношении России
Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги на втором заседании министров иностранных дел стран G7 предложил странам — членам клуба выработать "солидарный подход" к... РИА Новости, 05.05.2021
2021-05-05T07:07
2021-05-05T09:27
россия
g7
мид японии‎
китай
в мире
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ТОКИО, 5 мая — РИА Новости. Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги на втором заседании министров иностранных дел стран G7 предложил странам — членам клуба выработать "солидарный подход" к России, сообщило агентство Киодо.Британия назвала действия России около украинской границы "пагубными", на что Мотэги предложил проработать единый подход к этому вопросу.Японский министр также заявил, что попытки Китая изменить статус-кво в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, а также в связи с ситуацией вокруг Тайваня, и проблемы прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном округе "вызывают серьезную озабоченность".Министры иностранных дел и развития стран G7 проводят 3-5 мая встречу в Лондоне, которая станет подготовкой к июньскому саммиту лидеров "семерки". Во встрече, помимо министров G7, принимают участие приглашенные гости — представители Индии, Австралии, Южной Кореи, ЮАР и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.На Западе часто звучат заявления о "российской угрозе", не подкрепленные доказательствами. В Москве указывали, что страна не собирается ни на кого нападать. При этом НАТО использует подобные спекуляции как предлог, чтобы разместить больше военной техники вблизи российских границ. По словам Владимира Путина, обвинения в агрессии в адрес Москвы — "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".
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россия, g7, мид японии‎, китай, в мире

Глава МИД Японии призвал к "солидарному подходу" в отношении России

07:07 05.05.2021 (обновлено: 09:27 05.05.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги
Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги - РИА Новости, 1920, 05.05.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
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ТОКИО, 5 мая — РИА Новости. Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги на втором заседании министров иностранных дел стран G7 предложил странам — членам клуба выработать "солидарный подход" к России, сообщило агентство Киодо.
Британия назвала действия России около украинской границы "пагубными", на что Мотэги предложил проработать единый подход к этому вопросу.
Японский министр также заявил, что попытки Китая изменить статус-кво в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, а также в связи с ситуацией вокруг Тайваня, и проблемы прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном округе "вызывают серьезную озабоченность".
Министры иностранных дел и развития стран G7 проводят 3-5 мая встречу в Лондоне, которая станет подготовкой к июньскому саммиту лидеров "семерки". Во встрече, помимо министров G7, принимают участие приглашенные гости — представители Индии, Австралии, Южной Кореи, ЮАР и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.
На Западе часто звучат заявления о "российской угрозе", не подкрепленные доказательствами. В Москве указывали, что страна не собирается ни на кого нападать. При этом НАТО использует подобные спекуляции как предлог, чтобы разместить больше военной техники вблизи российских границ.
По словам Владимира Путина, обвинения в агрессии в адрес Москвы — "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".
Флаги стран-участниц саммита G7 - РИА Новости, 1920, 05.05.2021
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Министры G7 полтора часа обсуждали Россию
 
РоссияG7МИД Японии‎КитайВ мире
 
 
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