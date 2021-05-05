https://ria.ru/20210505/vaktsina-1731196059.html
Премьер Греции назвал "Спутник V" эффективной и безопасной вакциной
Премьер Греции назвал "Спутник V" эффективной и безопасной вакциной
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что в стране считают безопасной российскую вакцину "Спутник V", передает агентство Блумберг. РИА Новости, 05.05.2021
2021-05-05T14:26
2021-05-05T14:26
2021-05-05T14:26
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
кириакос мицотакис
вакцины
коронавирусы
российский фонд прямых инвестиций
the lancet
греция
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что в стране считают безопасной российскую вакцину "Спутник V", передает агентство Блумберг."Мы считаем российскую вакцину безопасной и эффективной", - заявил Мицотакис в ходе онлайн-встречи, организованной изданием Financial Times.Премьер отметил значимость туризма для двусторонних отношений. "Россия - очень важный рынок для туристической отрасли Греции", заявил он.Ранее газета "Та Неа" сообщала, что Греция намерена производить вакцины от коронавируса, обсуждаются Moderna и "Спутник V".Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" одобрена уже в 64 странах с общим населением свыше 3,2 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.
https://ria.ru/20210424/sputnik-1729772306.html
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, кириакос мицотакис, вакцины, коронавирусы, российский фонд прямых инвестиций, the lancet, греция