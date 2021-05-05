https://ria.ru/20210505/stavropole-1731237566.html

Глава Росимущества на Ставрополье помещен под домашний арест

Глава Росимущества на Ставрополье помещен под домашний арест

Суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста для начальника управления Росимущества в Ставропольском крае Александра Ковалева, подозреваемого в превышении РИА Новости, 05.05.2021

2021-05-05T20:32

2021-05-05T20:32

2021-05-05T20:32

россия

следственный комитет россии (ск рф)

федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)

александр ковалев

петровский район

ставропольский край

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595757200_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_50e467f73219199317f10cad4ba0516b.jpg

ПЯТИГОРСК, 5 мая - РИА Новости. Суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста для начальника управления Росимущества в Ставропольском крае Александра Ковалева, подозреваемого в превышении полномочий с ущербом в 168 миллионов рублей, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.Ранее в СК сообщили, что в отношении Ковалева возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "превышение должностных полномочий". По данным следствия, в декабре 2020 года руководитель Росимущества в Ставропольском крае без согласования с федеральным агентством РФ по управлению государственным имуществом заключил с одной из организаций договор купли-продажи земельного участка, расположенного в Петровском районе. Стоимость земли была значительно ниже кадастровой. Своими противоправными действиями руководитель Росимущества лишил государство земельного участка площадью более 140 тысяч квадратных метров. Сумма ущерба составила более 168 миллионов рублей."Судом Александру Ковалеву избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Учитывая личность подозреваемого, а также обстоятельства совершенного преступления, органами прокуратуры на данное решение суда будет внесено апелляционное представление с требованием о заключении под стражу указанного лица", - говорится в сообщении.По данным ведомства, уголовное дело в отношении Ковалева было возбуждено по результатам прокурорской проверки, его расследование продолжается и находится на особом контроле в прокуратуре Ставропольского края.

https://ria.ru/20210505/zaderzhanie-1731200682.html

россия

петровский район

ставропольский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), александр ковалев, петровский район, ставропольский край, происшествия