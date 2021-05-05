https://ria.ru/20210505/razdelnoe-1730359691.html

"Правда тела". Работает ли "раздельное питание"

"Правда тела". Работает ли "раздельное питание"

Не сочетать в одном блюде углеводы и белки, жиры и белки, а молоко - со всеми остальными продуктами. Принципов теории “раздельного питания”, придуманной еще в начале прошлого века, довольно много. Но научна ли она? Удастся ли снизить вес на такой диете? Что должно быть на идеальной “здоровой” тарелке, и что нужно есть на ночь, чтобы похудеть?

2021-05-05T12:00

2021-05-05T12:00

2021-05-05T19:24

правда тела

подкаст

еда

питание

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"Правда тела". Работает ли "раздельное питание" Не сочетать в одном блюде углеводы и белки, жиры и белки, а молоко - со всеми остальными продуктами. Принципов теории “раздельного питания”, придуманной еще в начале прошлого века, довольно много. Но научна ли она? Удастся ли снизить вес на такой диете? Что должно быть на идеальной “здоровой” тарелке, и что нужно есть на ночь, чтобы похудеть? audio/mpeg

"Правда тела". Работает ли "раздельное питание" Не сочетать в одном блюде углеводы и белки, жиры и белки, а молоко - со всеми остальными продуктами. Принципов теории “раздельного питания”, придуманной еще в начале прошлого века, довольно много. Но научна ли она? Удастся ли снизить вес на такой диете? Что должно быть на идеальной “здоровой” тарелке, и что нужно есть на ночь, чтобы похудеть? audio/mpeg

Какой банан полезнее - зеленый или перезрелый? И какие продукты перевариваются дольше, а какие - быстрее? Объясняет врач-эндокринолог, диетолог Анна Кривошеева.01:15 “Нельзя красное с зеленым?”: что такое раздельное питание (и научно ли оно)03:29 “Монопродукт нельзя много съесть”04:00 “Селедку нельзя с молоком”: почему это миф04:57 Почему в Азии нормально съесть пирожное, а потом - острый суп07:21 Правильная “здоровая тарелка”: что на ней должно быть09:25 Какая пища переваривается дольше всего10:24 Что нужно съесть вечером, чтобы похудеть10:48 Есть ли оптимальное количество приемов пищи для человека11:19 Какие продукты ни в коем случае нельзя есть по отдельности12:21 Чем зеленый банан принципиально отличается от перезрелогоПодкаст "Правда тела" выходит по средам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор Наталия ШашинаМонтаж Анастасии ПаниотиПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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