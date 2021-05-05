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Правда тела
Илья Переседов и Наталья Лосева препарируют темы похудения, питания, спорта, физического здоровья и психологических аспектов, которые со всем этим связаны. Откровенный подкаст о том, как людям победить в войне с ожирением. Или просто привести тело в порядок — правильно и с удовольствием.
https://ria.ru/20210505/razdelnoe-1730359691.html
"Правда тела". Работает ли "раздельное питание"
"Правда тела". Работает ли "раздельное питание"
Не сочетать в одном блюде углеводы и белки, жиры и белки, а молоко - со всеми остальными продуктами. Принципов теории “раздельного питания”, придуманной еще в начале прошлого века, довольно много. Но научна ли она? Удастся ли снизить вес на такой диете? Что должно быть на идеальной “здоровой” тарелке, и что нужно есть на ночь, чтобы похудеть?
2021-05-05T12:00
2021-05-05T19:24
правда тела
подкаст
еда
питание
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"Правда тела". Работает ли "раздельное питание"
Не сочетать в одном блюде углеводы и белки, жиры и белки, а молоко - со всеми остальными продуктами. Принципов теории “раздельного питания”, придуманной еще в начале прошлого века, довольно много. Но научна ли она? Удастся ли снизить вес на такой диете? Что должно быть на идеальной “здоровой” тарелке, и что нужно есть на ночь, чтобы похудеть?
audio/mpeg
"Правда тела". Работает ли "раздельное питание"
Не сочетать в одном блюде углеводы и белки, жиры и белки, а молоко - со всеми остальными продуктами. Принципов теории “раздельного питания”, придуманной еще в начале прошлого века, довольно много. Но научна ли она? Удастся ли снизить вес на такой диете? Что должно быть на идеальной “здоровой” тарелке, и что нужно есть на ночь, чтобы похудеть?
audio/mpeg
Какой банан полезнее - зеленый или перезрелый? И какие продукты перевариваются дольше, а какие - быстрее? Объясняет врач-эндокринолог, диетолог Анна Кривошеева.01:15 “Нельзя красное с зеленым?”: что такое раздельное питание (и научно ли оно)03:29 “Монопродукт нельзя много съесть”04:00 “Селедку нельзя с молоком”: почему это миф04:57 Почему в Азии нормально съесть пирожное, а потом - острый суп07:21 Правильная “здоровая тарелка”: что на ней должно быть09:25 Какая пища переваривается дольше всего10:24 Что нужно съесть вечером, чтобы похудеть10:48 Есть ли оптимальное количество приемов пищи для человека11:19 Какие продукты ни в коем случае нельзя есть по отдельности12:21 Чем зеленый банан принципиально отличается от перезрелогоПодкаст "Правда тела" выходит по средам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор Наталия ШашинаМонтаж Анастасии ПаниотиПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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аудио, подкаст, еда, питание

"Правда тела". Работает ли "раздельное питание"

12:00 05.05.2021 (обновлено: 19:24 05.05.2021)
 
Правда тела
"Правда тела". Работает ли "раздельное питание"
12:00
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Не сочетать в одном блюде углеводы и белки, жиры и белки, а молоко - со всеми остальными продуктами. Принципов теории “раздельного питания”, придуманной еще в начале прошлого века, довольно много. Но научна ли она? Удастся ли снизить вес на такой диете? Что должно быть на идеальной “здоровой” тарелке, и что нужно есть на ночь, чтобы похудеть?
Какой банан полезнее - зеленый или перезрелый? И какие продукты перевариваются дольше, а какие - быстрее? Объясняет врач-эндокринолог, диетолог Анна Кривошеева.
01:15 “Нельзя красное с зеленым?”: что такое раздельное питание (и научно ли оно)
03:29 “Монопродукт нельзя много съесть”
04:00 “Селедку нельзя с молоком”: почему это миф
04:57 Почему в Азии нормально съесть пирожное, а потом - острый суп
07:21 Правильная “здоровая тарелка”: что на ней должно быть
09:25 Какая пища переваривается дольше всего
10:24 Что нужно съесть вечером, чтобы похудеть
10:48 Есть ли оптимальное количество приемов пищи для человека
11:19 Какие продукты ни в коем случае нельзя есть по отдельности
12:21 Чем зеленый банан принципиально отличается от перезрелого
Подкаст "Правда тела" выходит по средам.
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Редактор Наталия Шашина
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