https://ria.ru/20210505/pogoda-1731240438.html

Москвичей предупредили о сильном ветре в четверг

Москвичей предупредили о сильном ветре в четверг

Спасатели предупредили о ветре порывами до 20 метров в секунду в Москве с полудня до вечера четверга, сообщается на сайте столичного главка МЧС России. РИА Новости, 05.05.2021

2021-05-05T21:04

2021-05-05T21:04

2021-05-05T21:04

россия

федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

общество

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Спасатели предупредили о ветре порывами до 20 метров в секунду в Москве с полудня до вечера четверга, сообщается на сайте столичного главка МЧС России."По прогнозам синоптиков Росгидромет: в связи с прохождением фронтальной зоны в период с 12 до 20 часов 6 мая в Москве местами ожидается усиление южного ветра с порывами 15-20 метров в секунду", - говорится в сообщении.МЧС рекомендует при управлении автотранспортом держать безопасную дистанцию, а также избегать обгонов. Кроме того, на улице рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

https://ria.ru/20210504/moskva-1731072036.html

россия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, общество