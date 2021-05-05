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Москвичей предупредили о сильном ветре в четверг
Москвичей предупредили о сильном ветре в четверг
Спасатели предупредили о ветре порывами до 20 метров в секунду в Москве с полудня до вечера четверга, сообщается на сайте столичного главка МЧС России. РИА Новости, 05.05.2021
2021-05-05T21:04
2021-05-05T21:04
россия
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
общество
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Спасатели предупредили о ветре порывами до 20 метров в секунду в Москве с полудня до вечера четверга, сообщается на сайте столичного главка МЧС России."По прогнозам синоптиков Росгидромет: в связи с прохождением фронтальной зоны в период с 12 до 20 часов 6 мая в Москве местами ожидается усиление южного ветра с порывами 15-20 метров в секунду", - говорится в сообщении.МЧС рекомендует при управлении автотранспортом держать безопасную дистанцию, а также избегать обгонов. Кроме того, на улице рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.
https://ria.ru/20210504/moskva-1731072036.html
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россия, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, общество

Москвичей предупредили о сильном ветре в четверг

21:04 05.05.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВетреная погода в Москве
Ветреная погода в Москве - РИА Новости, 1920, 05.05.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Спасатели предупредили о ветре порывами до 20 метров в секунду в Москве с полудня до вечера четверга, сообщается на сайте столичного главка МЧС России.
"По прогнозам синоптиков Росгидромет: в связи с прохождением фронтальной зоны в период с 12 до 20 часов 6 мая в Москве местами ожидается усиление южного ветра с порывами 15-20 метров в секунду", - говорится в сообщении.
Яхты флотилии Radisson Royal Moscow на Москве-реке - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
Вчера, 10:49
Синоптик рассказал о погоде в Москве на следующей неделе
МЧС рекомендует при управлении автотранспортом держать безопасную дистанцию, а также избегать обгонов. Кроме того, на улице рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.
 
РоссияФедеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваОбщество
 
 
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