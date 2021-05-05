https://ria.ru/20210505/palestina-1731192439.html
Палестина хочет активизировать политпроцесс, заявил глава МИД
Палестина хочет активизировать политпроцесс, заявил глава МИД
Палестина заинтересована активизировать политический процесс, это можно сделать только с помощью ближневосточного "квартета", заявил глава МИД Палестины Рияд... РИА Новости, 05.05.2021
2021-05-05T14:00
2021-05-05T14:00
2021-05-05T14:00
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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Палестина заинтересована активизировать политический процесс, это можно сделать только с помощью ближневосточного "квартета", заявил глава МИД Палестины Рияд аль-Малики."Мы действительно заинтересованы в активизации политического процесса. Мы видим, что это можно сделать только при помощи квартета международных посредников, и роль России является тут основополагающей и главной", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.Ближневосточный квартет - группа, созданная при участии ЕС, России, США и ООН для консолидации усилий по мирному урегулированию арабо-израильского конфликта.Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования, который в данный момент приостановлен, требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами, Израилем и Палестиной, проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территорий. Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года, а тем более делить Иерусалим, который уже объявил своей вечной и неделимой столицей.
https://ria.ru/20210505/palestina-1731186178.html
https://ria.ru/20210505/vstrecha-1731190823.html
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россия, рияд аль-малики, оон, палестина, сша, израиль, в мире