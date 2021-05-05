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Лавров во время визита в Армению встретится с Пашиняном
Лавров во время визита в Армению встретится с Пашиняном
Глава МИД РФ Сергей Лавров во время визита в Армению 5-6 мая встретится с исполняющим обязанности премьер-министра республики Николом Пашиняном, сообщили в... РИА Новости, 05.05.2021
2021-05-05T13:35
2021-05-05T13:35
2021-05-05T13:35
россия
никол пашинян
мария захарова
сергей лавров
азербайджан
армения
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров во время визита в Армению 5-6 мая встретится с исполняющим обязанности премьер-министра республики Николом Пашиняном, сообщили в российском дипведомстве."5-6 мая министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров посетит Республику Армения с рабочим визитом, в рамках которого запланированы встреча с и. о. премьер-министра Николом Пашиняном и переговоры с и. о. министра иностранных дел Арой Айвазяном", - говорится в сообщении министерства.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Лавров посетит в начале мая Армению и Азербайджан, у него запланированы переговоры с руководством Армении и Азербайджана. Стороны планируют обсудить широкий круг вопросов двустороннего и регионального сотрудничества, приоритетное внимание будет уделено заявлениям по Нагорному Карабаху.
https://ria.ru/20210407/otnosheniya-1604427799.html
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россия, никол пашинян, мария захарова, сергей лавров, азербайджан, армения