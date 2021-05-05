https://ria.ru/20210505/koronavirus-1731173349.html
Оперштаб назвал регионы, где не зафиксировали прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы, где не зафиксировали прироста случаев COVID-19
Прироста коронавируса за сутки не зафиксировано в Ненецком и Чукотском автономных округах, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением РИА Новости, 05.05.2021
2021-05-05T11:07
2021-05-05T11:07
2021-05-05T11:07
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
республика алтай
еврейская автономная область
республика тыва
общество
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Прироста коронавируса за сутки не зафиксировано в Ненецком и Чукотском автономных округах, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ 0%, 2. Республика Алтай, Еврейская автономная область 0,02%, 3. Республика Тыва 0,03%", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210504/koronavirus-1731116766.html
республика алтай
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, республика алтай, еврейская автономная область, республика тыва, общество