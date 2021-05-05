https://ria.ru/20210505/koronavirus-1731173349.html

Оперштаб назвал регионы, где не зафиксировали прироста случаев COVID-19

Оперштаб назвал регионы, где не зафиксировали прироста случаев COVID-19

Прироста коронавируса за сутки не зафиксировано в Ненецком и Чукотском автономных округах, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением РИА Новости, 05.05.2021

2021-05-05T11:07

2021-05-05T11:07

2021-05-05T11:07

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

республика алтай

еврейская автономная область

республика тыва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591246160_379:0:3061:1509_1920x0_80_0_0_150a1bff9debfe0e57c6bc115a0c31ed.jpg

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Прироста коронавируса за сутки не зафиксировано в Ненецком и Чукотском автономных округах, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ 0%, 2. Республика Алтай, Еврейская автономная область 0,02%, 3. Республика Тыва 0,03%", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210504/koronavirus-1731116766.html

республика алтай

еврейская автономная область

республика тыва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, республика алтай, еврейская автономная область, республика тыва, общество