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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210505/koronavirus-1731173349.html
Оперштаб назвал регионы, где не зафиксировали прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы, где не зафиксировали прироста случаев COVID-19
Прироста коронавируса за сутки не зафиксировано в Ненецком и Чукотском автономных округах, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением РИА Новости, 05.05.2021
2021-05-05T11:07
2021-05-05T11:07
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
республика алтай
еврейская автономная область
республика тыва
общество
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Прироста коронавируса за сутки не зафиксировано в Ненецком и Чукотском автономных округах, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ 0%, 2. Республика Алтай, Еврейская автономная область 0,02%, 3. Республика Тыва 0,03%", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210504/koronavirus-1731116766.html
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еврейская автономная область
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, республика алтай, еврейская автономная область, республика тыва, общество

Оперштаб назвал регионы, где не зафиксировали прироста случаев COVID-19

11:07 05.05.2021
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЭкспресс-тестирование на COVID-19
Экспресс-тестирование на COVID-19 - РИА Новости, 1920, 05.05.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Прироста коронавируса за сутки не зафиксировано в Ненецком и Чукотском автономных округах, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ 0%, 2. Республика Алтай, Еврейская автономная область 0,02%, 3. Республика Тыва 0,03%", - говорится в сообщении.
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко во время встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
Вчера, 16:59Распространение коронавируса
Ситуация с коронавирусом остается напряженной, заявил Мурашко
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика АлтайЕврейская автономная областьРеспублика ТываОбщество
 
 
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