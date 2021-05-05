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В Москве выявили 2432 новых случая заражения коронавирусом
В Москве выявили 2432 новых случая заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве - 2 432, Санкт-Петербурге - 711, Подмосковье - 601, сообщили журналистам в оперативном штабе... РИА Новости, 05.05.2021
2021-05-05T11:03
2021-05-05T11:03
2021-05-05T11:03
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коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
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московская область (подмосковье)
магаданская область
общество
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве - 2 432, Санкт-Петербурге - 711, Подмосковье - 601, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 2 432, 2. Санкт-Петербург - 711, 3. Московская область - 601", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Магаданской области и Республике Алтай - по 3, Еврейской автономной области - 1.
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