https://ria.ru/20210505/koronavirus-1731172696.html

В Москве выявили 2432 новых случая заражения коронавирусом

В Москве выявили 2432 новых случая заражения коронавирусом

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве - 2 432, Санкт-Петербурге - 711, Подмосковье - 601, сообщили журналистам в оперативном штабе... РИА Новости, 05.05.2021

2021-05-05T11:03

2021-05-05T11:03

2021-05-05T11:03

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

москва

московская область (подмосковье)

магаданская область

общество

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве - 2 432, Санкт-Петербурге - 711, Подмосковье - 601, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 2 432, 2. Санкт-Петербург - 711, 3. Московская область - 601", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Магаданской области и Республике Алтай - по 3, Еврейской автономной области - 1.

москва

московская область (подмосковье)

магаданская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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