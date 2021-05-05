https://ria.ru/20210505/kirgiziya-1731163541.html

Киргизия решит вопросы неописанных участков границ до конца года

Киргизия решит вопросы неописанных участков границ до конца года

Киргизия намерена решить вопросы неописанных участков границ до конца года, сообщил в среду президент республики Садыр Жапаров. РИА Новости, 05.05.2021

2021-05-05T08:52

2021-05-05T08:52

2021-05-05T08:52

садыр жапаров

евразийский экономический союз

узбекистан

таджикистан

киргизия

в мире

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БИШКЕК, 5 мая - РИА Новости. Киргизия намерена решить вопросы неописанных участков границ до конца года, сообщил в среду президент республики Садыр Жапаров."Все мы знаем, что вопрос установления границ с соседними странами не решается на протяжении десятилетий. Мы поставили цель достичь договоренности по приграничным вопросам с соседними странами в этом году", - заявил он.По словам главы государства, Киргизия также намерена предложить соседним странам "ряд межгосударственных проектов, транспортных коридоров и воздушного сообщения, развитие экономических и культурных связей на границе, в том числе меры по сложным вопросам, таким как водопользование"."Киргизы всегда славились своим гостеприимством и дружелюбием. Наша страна открыта для сотрудничества со всеми международными организациями и зарубежными странами. Мы относимся к сотрудничеству, следуя собственным интересам, и с уважением к интересам других стран", - заявил Жапаров, подчеркнув, что страна продолжит сотрудничество с Евразийским экономическим союзом, "который является ведущим и конкретным внешнеполитическим проектом".Неописанные участки границ Киргизии с Таджикистаном и Узбекистаном периодически становятся зоной конфликта между жителями приграничных районов двух стран. Последний конфликт местных жителей Киргизии и Таджикистана 29 апреля перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Столкновения между киргизскими и таджикскими пограничниками длились более шести часов. Погибли около 50 человек с обеих сторон, более 200 - пострадали. Более 300 домов и инфраструктурных объектов были разрушены или сожжены. Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы, однако на следующий день перестрелки возобновились вновь. Очередное перемирие было достигнуто ближе к вечеру 30 апреля. Все военные Таджикистана покинули киргизскую территорию 1 мая.

https://ria.ru/20210504/kirgiziya-1731056063.html

https://ria.ru/20210503/kirgiziya-1731035043.html

узбекистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

садыр жапаров, евразийский экономический союз, узбекистан, таджикистан, киргизия, в мире