Киргизия решит вопросы неописанных участков границ до конца года
© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВС Киргизии у контрольно-пропускного пункта в приграничном с Таджикистаном селе Максат Лейлекского района Баткенской области
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
БИШКЕК, 5 мая - РИА Новости. Киргизия намерена решить вопросы неописанных участков границ до конца года, сообщил в среду президент республики Садыр Жапаров.
"Все мы знаем, что вопрос установления границ с соседними странами не решается на протяжении десятилетий. Мы поставили цель достичь договоренности по приграничным вопросам с соседними странами в этом году", - заявил он.
По словам главы государства, Киргизия также намерена предложить соседним странам "ряд межгосударственных проектов, транспортных коридоров и воздушного сообщения, развитие экономических и культурных связей на границе, в том числе меры по сложным вопросам, таким как водопользование".
"Киргизы всегда славились своим гостеприимством и дружелюбием. Наша страна открыта для сотрудничества со всеми международными организациями и зарубежными странами. Мы относимся к сотрудничеству, следуя собственным интересам, и с уважением к интересам других стран", - заявил Жапаров, подчеркнув, что страна продолжит сотрудничество с Евразийским экономическим союзом, "который является ведущим и конкретным внешнеполитическим проектом".
Неописанные участки границ Киргизии с Таджикистаном и Узбекистаном периодически становятся зоной конфликта между жителями приграничных районов двух стран. Последний конфликт местных жителей Киргизии и Таджикистана 29 апреля перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Столкновения между киргизскими и таджикскими пограничниками длились более шести часов. Погибли около 50 человек с обеих сторон, более 200 - пострадали. Более 300 домов и инфраструктурных объектов были разрушены или сожжены. Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы, однако на следующий день перестрелки возобновились вновь. Очередное перемирие было достигнуто ближе к вечеру 30 апреля. Все военные Таджикистана покинули киргизскую территорию 1 мая.