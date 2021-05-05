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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210505/karantin-1731194394.html
Власти Монголии ослабят ограничения, введенные из-за ситуации с COVID-19
Власти Монголии ослабят ограничения, введенные из-за ситуации с COVID-19
Власти Монголии решили с 8 мая ослабить карантинные ограничения, введенные из-за ситуации с коронавирусом, и будут выплачивать денежное вознаграждение каждому... РИА Новости, 05.05.2021
2021-05-05T14:15
2021-05-05T14:16
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
улан-батор
сша
монголия
в мире
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Власти Монголии решили с 8 мая ослабить карантинные ограничения, введенные из-за ситуации с коронавирусом, и будут выплачивать денежное вознаграждение каждому жителю страны, полностью привитому от COVID-19, передает агентство Монцамэ.В среду кабинет министров Монголии решил понизить режим повышенной готовности с "красного" уровня на "оранжевый". Изменение будет действовать с 8 мая по 5 июня. Новый уровень борьбы с коронавирусом предполагает "определенные ограничения в зависимости от ситуации" для частных лиц и компаний.Вице-премьер и глава Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям Сайнбуянгийн Амарсайхан заявил на заседании, что первый компонент вакцины от коронавируса получили чуть более 1,1 миллиона человек или 55% от целевого показателя вакцинации. При этом не менее 25% из них привились второй дозой вакцины. Согласно плану правительства Монголии, первую дозу вакцины до 8 мая должны получить все взрослые жители Улан-Батора, а жители регионов полностью привьются в июне."Также сегодня решено отложить открытие границ до 1 июня, поскольку распространение COVID-19 в стране не уменьшается", - добавил вице-премьер.Минздрав Монголии ранее планировал предоставить всем прошедшим вакцинацию витамины на сумму до 50 тысяч тугриков (около 17,5 доллара США), но теперь власти решили выплатить ту же сумму, но деньгами, заявил министр финансов страны Болдын ЖавхланГлава минфина подчеркнул, что в следующем месяце социальные услуги не будут предоставляться, если льготники не пройдут вакцинацию.За последние сутки в стране выявлено 1 128 случаев COVID-19, число заражений начало расти ближе к середине марта. До этого за 24 часа медики выявляли около 40-50 заражений в день.
https://radiosputnik.ria.ru/20210503/zemletryasenie-1730997760.html
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, улан-батор, сша, монголия, в мире

Власти Монголии ослабят ограничения, введенные из-за ситуации с COVID-19

14:15 05.05.2021 (обновлено: 14:16 05.05.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВид на Улан-Батор
Вид на Улан-Батор - РИА Новости, 1920, 05.05.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Власти Монголии решили с 8 мая ослабить карантинные ограничения, введенные из-за ситуации с коронавирусом, и будут выплачивать денежное вознаграждение каждому жителю страны, полностью привитому от COVID-19, передает агентство Монцамэ.
В среду кабинет министров Монголии решил понизить режим повышенной готовности с "красного" уровня на "оранжевый". Изменение будет действовать с 8 мая по 5 июня. Новый уровень борьбы с коронавирусом предполагает "определенные ограничения в зависимости от ситуации" для частных лиц и компаний.
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Вице-премьер и глава Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям Сайнбуянгийн Амарсайхан заявил на заседании, что первый компонент вакцины от коронавируса получили чуть более 1,1 миллиона человек или 55% от целевого показателя вакцинации. При этом не менее 25% из них привились второй дозой вакцины. Согласно плану правительства Монголии, первую дозу вакцины до 8 мая должны получить все взрослые жители Улан-Батора, а жители регионов полностью привьются в июне.
"Также сегодня решено отложить открытие границ до 1 июня, поскольку распространение COVID-19 в стране не уменьшается", - добавил вице-премьер.
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Минздрав Монголии ранее планировал предоставить всем прошедшим вакцинацию витамины на сумму до 50 тысяч тугриков (около 17,5 доллара США), но теперь власти решили выплатить ту же сумму, но деньгами, заявил министр финансов страны Болдын Жавхлан
Глава минфина подчеркнул, что в следующем месяце социальные услуги не будут предоставляться, если льготники не пройдут вакцинацию.
За последние сутки в стране выявлено 1 128 случаев COVID-19, число заражений начало расти ближе к середине марта. До этого за 24 часа медики выявляли около 40-50 заражений в день.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоУлан-БаторСШАМонголияВ мире
 
 
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