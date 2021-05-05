https://ria.ru/20210505/epivakkorona-1731160948.html

В центре "Вектор" рассказали об эффективности вакцины "ЭпиВакКорона"

В центре "Вектор" рассказали об эффективности вакцины "ЭпиВакКорона"

Антитела к коронавирусу после вакцинации "ЭпиВакКороной" вырабатываются у более чем 90% привитых – это показывают исследования среди иммунизированных... РИА Новости, 05.05.2021

2021-05-05T08:07

2021-05-05T08:07

2021-05-05T08:07

распространение коронавируса

вакцина "эпиваккорона"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Антитела к коронавирусу после вакцинации "ЭпиВакКороной" вырабатываются у более чем 90% привитых – это показывают исследования среди иммунизированных коллективов, заявил заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа Государственного научного центра "Вектор" Александр Рыжиков."Независимые исследования показывают, что реально на вакцинацию реагирует высокая доля населения. Среди добровольцев мы рассказывали эти цифры, сейчас проводим случайные исследования среди иммунизированных коллективов, мы видим, что эти цифры существенно больше 90%", - сказал Рыжиков в официальном аккаунте Instagram Роспотребнадзора.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы еще две вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "эпиваккорона", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)