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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210505/epivakkorona-1731160948.html
В центре "Вектор" рассказали об эффективности вакцины "ЭпиВакКорона"
В центре "Вектор" рассказали об эффективности вакцины "ЭпиВакКорона"
Антитела к коронавирусу после вакцинации "ЭпиВакКороной" вырабатываются у более чем 90% привитых – это показывают исследования среди иммунизированных... РИА Новости, 05.05.2021
2021-05-05T08:07
2021-05-05T08:07
распространение коронавируса
вакцина "эпиваккорона"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Антитела к коронавирусу после вакцинации "ЭпиВакКороной" вырабатываются у более чем 90% привитых – это показывают исследования среди иммунизированных коллективов, заявил заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа Государственного научного центра "Вектор" Александр Рыжиков."Независимые исследования показывают, что реально на вакцинацию реагирует высокая доля населения. Среди добровольцев мы рассказывали эти цифры, сейчас проводим случайные исследования среди иммунизированных коллективов, мы видим, что эти цифры существенно больше 90%", - сказал Рыжиков в официальном аккаунте Instagram Роспотребнадзора.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы еще две вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН.
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вакцина "эпиваккорона", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

В центре "Вектор" рассказали об эффективности вакцины "ЭпиВакКорона"

08:07 05.05.2021
 
© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкВакцина "ЭпиВакКорона"
Вакцина ЭпиВакКорона - РИА Новости, 1920, 05.05.2021
© РИА Новости / Михаил Голенков
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Антитела к коронавирусу после вакцинации "ЭпиВакКороной" вырабатываются у более чем 90% привитых – это показывают исследования среди иммунизированных коллективов, заявил заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа Государственного научного центра "Вектор" Александр Рыжиков.
"Независимые исследования показывают, что реально на вакцинацию реагирует высокая доля населения. Среди добровольцев мы рассказывали эти цифры, сейчас проводим случайные исследования среди иммунизированных коллективов, мы видим, что эти цифры существенно больше 90%", - сказал Рыжиков в официальном аккаунте Instagram Роспотребнадзора.
Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы еще две вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН.
 
Распространение коронавирусаВакцина "ЭпиВакКорона"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "Вектор"Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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