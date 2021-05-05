Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210505/ekoaktivisty-1731193240.html
Немецкие экологи рассказали об иске против "Северного потока — 2"
Немецкие экологи рассказали об иске против "Северного потока — 2"
Экоактивисты немецкой организации Nabu, подавшие иск против строительства "Северного потока — 2", хотят добиться восстановления природной среды, а не денежной... РИА Новости, 05.05.2021
2021-05-05T14:07
2021-05-05T14:38
россия
allseas
nord stream 2 ag
северный поток — 2
газпром
александр новак
германия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1593012292_0:128:2978:1803_1920x0_80_0_0_c8cab5815bd2ed0cd8e236afe4824f5f.jpg
БРЮССЕЛЬ, 5 мая — РИА Новости. Экоактивисты немецкой организации Nabu, подавшие иск против строительства "Северного потока — 2", хотят добиться восстановления природной среды, а не денежной компенсации, пояснил РИА Новости ее представитель Ким Корнелиус Детлофф.По его словам, ранее оператор проекта Nord Stream 2 AG предложил экологам финансовую компенсацию около двух миллионов евро."Но немецкое законодательство о сохранении природы и ответственное за это ведомство BfN (Федеральное агентство охраны природы. — Прим. ред.) призывают к так называемой настоящей компенсации, то есть восстановлению поврежденных мест обитания, таких как рифы. Вот о чем мы годами ведем спор", — сказал Детлофф.В понедельник Nabu подала иск против разрешения Федерального морского и гидрографического агентства (BSH) на строительство "Северного потока — 2" в исключительной экономической зоне Германии, которое действует до конца мая. По мнению экологов, прокладка магистрали наносит вред окружающей среде и морскому дну "на площади размером более 16 футбольных полей", а общая зона влияния "в десять раз больше".Из-за жалобы работы приостановили до конца мая, в Nabu посчитали конфликт исчерпанным. При этом в организации намерены добиваться компенсации ущерба, который, как считают экологи, был нанесен морскому дну.В пресс-службе BSH сообщили РИА Новости, что работы по строительству "Северного потока — 2" могут возобновить в конце мая."Северный поток — 2""Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он также пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.Соединенные Штаты продвигают в Европу свой сжиженный природный газ и пытаются не допустить завершения строительства российской магистрали. В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против компаний, участвующих в проекте, в результате чего швейцарская Allseas сразу же прекратила работы. Прокладка возобновилась спустя год: в декабре 2020-го оператор Nord Stream 2 AG при помощи трубоукладчика "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии, а 27 апреля к нему присоединился "Академик Черский" у берегов Дании.Сейчас строительство вышло на финальную стадию. Глава совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков сообщил, что проект завершат в этом году.
https://ria.ru/20210504/ekologi-1731119722.html
https://ria.ru/20210504/ugroza-1731101767.html
россия
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1593012292_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b4041d6c70dfc95b77b74e9150c8667d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, allseas, nord stream 2 ag, северный поток — 2, газпром, александр новак, германия, в мире

Немецкие экологи рассказали об иске против "Северного потока — 2"

14:07 05.05.2021 (обновлено: 14:38 05.05.2021)
 
© AP Photo / dpa/Jens BuettnerТрубоукладочное судно "Фортуна" в порту Висмар, Германия
Трубоукладочное судно Фортуна в порту Висмар, Германия - РИА Новости, 1920, 05.05.2021
© AP Photo / dpa/Jens Buettner
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 5 мая — РИА Новости. Экоактивисты немецкой организации Nabu, подавшие иск против строительства "Северного потока — 2", хотят добиться восстановления природной среды, а не денежной компенсации, пояснил РИА Новости ее представитель Ким Корнелиус Детлофф.
По его словам, ранее оператор проекта Nord Stream 2 AG предложил экологам финансовую компенсацию около двух миллионов евро.
"Но немецкое законодательство о сохранении природы и ответственное за это ведомство BfN (Федеральное агентство охраны природы. — Прим. ред.) призывают к так называемой настоящей компенсации, то есть восстановлению поврежденных мест обитания, таких как рифы. Вот о чем мы годами ведем спор", — сказал Детлофф.
В понедельник Nabu подала иск против разрешения Федерального морского и гидрографического агентства (BSH) на строительство "Северного потока — 2" в исключительной экономической зоне Германии, которое действует до конца мая. По мнению экологов, прокладка магистрали наносит вред окружающей среде и морскому дну "на площади размером более 16 футбольных полей", а общая зона влияния "в десять раз больше".
Строительство газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
Вчера, 17:23
Экологи NABU считают конфликт вокруг "Северного потока — 2" исчерпанным
Из-за жалобы работы приостановили до конца мая, в Nabu посчитали конфликт исчерпанным. При этом в организации намерены добиваться компенсации ущерба, который, как считают экологи, был нанесен морскому дну.
В пресс-службе BSH сообщили РИА Новости, что работы по строительству "Северного потока — 2" могут возобновить в конце мая.

"Северный поток — 2"

"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он также пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.
Соединенные Штаты продвигают в Европу свой сжиженный природный газ и пытаются не допустить завершения строительства российской магистрали. В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против компаний, участвующих в проекте, в результате чего швейцарская Allseas сразу же прекратила работы. Прокладка возобновилась спустя год: в декабре 2020-го оператор Nord Stream 2 AG при помощи трубоукладчика "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии, а 27 апреля к нему присоединился "Академик Черский" у берегов Дании.
Сейчас строительство вышло на финальную стадию. Глава совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков сообщил, что проект завершат в этом году.
Трубы для строительства газопровода Северный поток 2 - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
Вчера, 15:04
Эксперт оценил угрозу "Северному потоку — 2" от немецких экологов
 
РоссияAllseasNord Stream 2 AGСеверный поток — 2ГазпромАлександр НовакГерманияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:10Нарколог рассказал, могут ли переболевшие COVID-19 пить алкоголь
03:07Российские миротворцы помогли Азербайджану доставить гумпомощь в Карабах
03:04Эксперты назвали бренды смартфонов, которые склонны менять пользователи
02:49Историк раскрыл, как эмигрантские власти Польши искали дружбы с Гитлером
02:33Баста опубликовал видео после объявленной на него "охоты" в Киеве
02:17Протестующие пытались прорваться на заседание конгресса в Колумбии
02:12Юрист предупредил, как банки "разводят" клиентов
02:10Длительный сон назвали признаком болезни
01:59Прототип корабля Starship SN15 приземлился в Техасе
01:56Великобритания направит два корабля в Ла-Манш из-за угроз Франции
01:31На Всемирном конгрессе вакцин назвали лучшую вакцину от коронавируса
01:22Джордж Клуни рассказал, как воспитывает детей и что думает о возрасте
01:11Названы приложения в смартфоне, ворующие ваш трафик
01:05"Роскосмос" отложил эскизный проект ракеты "Союз-6" с двигателем РД-180
01:01Непал приостанавливает международное авиасообщение
00:42Корабли береговой охраны США и Грузии провели учения в Черном море
00:36"Дело Яценюка процветает": Пушков оценил обустройство украинской границы
00:19Общероссийскому народному фронту исполнилось десять лет
00:15В США арестовали мужчину, бросавшего камни в здание Капитолия
00:14Госсекретарь США начал визит в Киев
Лента новостейМолния