https://ria.ru/20210505/ekoaktivisty-1731193240.html

Немецкие экологи рассказали об иске против "Северного потока — 2"

Немецкие экологи рассказали об иске против "Северного потока — 2"

Экоактивисты немецкой организации Nabu, подавшие иск против строительства "Северного потока — 2", хотят добиться восстановления природной среды, а не денежной... РИА Новости, 05.05.2021

2021-05-05T14:07

2021-05-05T14:07

2021-05-05T14:38

россия

allseas

nord stream 2 ag

северный поток — 2

газпром

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германия

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БРЮССЕЛЬ, 5 мая — РИА Новости. Экоактивисты немецкой организации Nabu, подавшие иск против строительства "Северного потока — 2", хотят добиться восстановления природной среды, а не денежной компенсации, пояснил РИА Новости ее представитель Ким Корнелиус Детлофф.По его словам, ранее оператор проекта Nord Stream 2 AG предложил экологам финансовую компенсацию около двух миллионов евро."Но немецкое законодательство о сохранении природы и ответственное за это ведомство BfN (Федеральное агентство охраны природы. — Прим. ред.) призывают к так называемой настоящей компенсации, то есть восстановлению поврежденных мест обитания, таких как рифы. Вот о чем мы годами ведем спор", — сказал Детлофф.В понедельник Nabu подала иск против разрешения Федерального морского и гидрографического агентства (BSH) на строительство "Северного потока — 2" в исключительной экономической зоне Германии, которое действует до конца мая. По мнению экологов, прокладка магистрали наносит вред окружающей среде и морскому дну "на площади размером более 16 футбольных полей", а общая зона влияния "в десять раз больше".Из-за жалобы работы приостановили до конца мая, в Nabu посчитали конфликт исчерпанным. При этом в организации намерены добиваться компенсации ущерба, который, как считают экологи, был нанесен морскому дну.В пресс-службе BSH сообщили РИА Новости, что работы по строительству "Северного потока — 2" могут возобновить в конце мая."Северный поток — 2""Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он также пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.Соединенные Штаты продвигают в Европу свой сжиженный природный газ и пытаются не допустить завершения строительства российской магистрали. В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против компаний, участвующих в проекте, в результате чего швейцарская Allseas сразу же прекратила работы. Прокладка возобновилась спустя год: в декабре 2020-го оператор Nord Stream 2 AG при помощи трубоукладчика "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии, а 27 апреля к нему присоединился "Академик Черский" у берегов Дании.Сейчас строительство вышло на финальную стадию. Глава совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков сообщил, что проект завершат в этом году.

https://ria.ru/20210504/ekologi-1731119722.html

https://ria.ru/20210504/ugroza-1731101767.html

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россия, allseas, nord stream 2 ag, северный поток — 2, газпром, александр новак, германия, в мире